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23 декабря • обновлено в 17:36
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"Показывают, что х*хлы — уроды": Лирник рассказал о разговоре с пьяным русским

3.5т
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Украинский шоумен и актер Антон Лирник, звезда Сomedy Сlub рассказал о том, как однажды после спектакля разговаривал с пьяным русским фанатом.

Также в интервью Андрею Пределину он объяснил, почему гастролирует не только в Украине, но и на территории Российской Федерации. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Показывают, что х*хлы — уроды": Лирник рассказал о разговоре с пьяным русским

Скриншот из видео

Новости
"Перестали созваниваться": Лирник впервые высказался о Молочном и "фашистах"

"Я сам себе пытался объяснить это. Почему я до сих пор держусь за это, почему я то в Украине, то в России. И я это понял. Мне это сказал один зритель, где-то в нижнем Новгороде. Он после спектакля подошел и он прямо точно сформулировал. Говорил, что... А он такой выпивший дядька был и пришел в восторге от спектакля пожать руку. И он говорит: "Слушайте, у нас по телику все время показывают, что х*хлы уроды и дебилы, а вы нормальные ребята. Спасибо". Он пожал руку и ушел. И я подумал, что возможно это то немногое, из-за чего я чувствую, что делаю все правильно", – заявил Лирник.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский шоумен и актер Антон Лирник впервые прокомментировал скандал, связанный с высказыванием звезды Сomedy Сlub Андрея Молочного о фашистах в Киеве.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Антон Лирник
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Родионов Александр
Родионов Александр
И среди xoxлов бывают несвыдомые, однако, хвороба укроиньства она неизлечима- поглядите на Поклонскую- ярчайший пример xoxлизьма головного мозока....
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Так он нормальный ,
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Трус. Как всегда, случайный человек, как всегда нетрезвый и т.д.... Вы (украинцы) все такие?
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