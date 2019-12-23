Украинский шоумен и актер Антон Лирник, звезда Сomedy Сlub рассказал о том, как однажды после спектакля разговаривал с пьяным русским фанатом.

Также в интервью Андрею Пределину он объяснил, почему гастролирует не только в Украине, но и на территории Российской Федерации. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

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"Я сам себе пытался объяснить это. Почему я до сих пор держусь за это, почему я то в Украине, то в России. И я это понял. Мне это сказал один зритель, где-то в нижнем Новгороде. Он после спектакля подошел и он прямо точно сформулировал. Говорил, что... А он такой выпивший дядька был и пришел в восторге от спектакля пожать руку. И он говорит: "Слушайте, у нас по телику все время показывают, что х*хлы уроды и дебилы, а вы нормальные ребята. Спасибо". Он пожал руку и ушел. И я подумал, что возможно это то немногое, из-за чего я чувствую, что делаю все правильно", – заявил Лирник.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский шоумен и актер Антон Лирник впервые прокомментировал скандал, связанный с высказыванием звезды Сomedy Сlub Андрея Молочного о фашистах в Киеве.

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