''Покажи си*ечку'': Табаков оказался в центре секс-скандала

Переехавшая в США российская актриса Елена Антоненко заявила, что покойный знаменитый режиссер Олег Табаков к ней домогался.

Об этом она рассказала в интервью "КП", уточнив, что из-за знаменитости дважды за свою карьеру переживала нервные срывы.

60-летняя актриса вспомнила, что познакомилась с мэтром в 1973 году, когда ей было 14. Юная девочка пришла тогда поступать в театр "Современник", и тут же понравилась Табакову. Он много сделал для ее развития и лично курировал обучение.

Однако на одном из спектаклей отношения между ними изменились. Актриса Алла Покровская во время мероприятия захрипела и скрючилась. Шокированная Антоненко побежала в студию с криками "Аллу Покровскую отравили". Табаков воспринял это как предательство и сказал, что "сор нельзя выносить". В связи с чем он предложил "расстаться с любимой ученицей". После этого случая она слегла в клинику.

"Табаков меня отлучил. И я, поступив в ГИТИС, попала не к нему в группу. Хотя он на протяжении всего обучения приходил на все мои экзамены, смеялся, поддерживая меня, и ждал, когда я подойду. Но я так и не подошла", – вспомнила актриса.

Елена Антоненко в молодости КП

Она отметила, что не умела заводить связи и заранее не показалась ни в один московский театр. В итоге Антоненко вызвонила Табакова и попросила о встрече, которая состоялась в его кабинете.

"Он, обсуждая, в какой театр я могла бы подойти, в завершение вдруг сказал: "Лена, я ничего делать не буду, просто покажи мне свою сисечку маленькую". Это было как удар ножом. Я ушла как оглушенная. Мне было так больно, и не один год. Помог Геннадий Иванович Юденич, который взял меня в Театр пластической драмы", – заявила она.

Елена Антоненко КП

Как сообщал OBOZREVATEL, Табаков умер 12 марта после длительной борьбы за жизнь в клинике. 15 марта в Москве состоялось прощание с российским актером.

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