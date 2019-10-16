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17 октября • обновлено в 01:22
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Показала все: Ратаковски подловили в пикантной позе практически голой

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Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски сумела удивить поклонников слишком откровенными фото.

Знаменитость позировала на пляже в Майами в купальник-монокини из собственной линии одежды Inamorata, а пикантный момент засняли вездесущие папарацци, передает The Daily Mail.

Особенность этого вида пляжной одежды заключается в том, что по форме она напоминает слитый купальник, но там настолько мало ткани, что тело практически ничем не закрывается. Это относится и к зоне бикини, где прикрыто клочком купальника самое интимное место.

Ратаковски в купальник-монокини

Ратаковски в купальник-монокини

dailymail

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Зато на радость фанам Ратаковски продемонстрировала публике подтянутое тело со всех ракурсов, показав грудь, ягодицы и худые бедра. По данным издания, цена на такой купальник в интернет-магазине стартует от 160 долларов.

Ратаковски с голыми ягодицами

Ратаковски с голыми ягодицами

dailymail

Ратаковски в откровенном купальнике

Ратаковски в откровенном купальнике

dailymail

Ратаковски в откровенном купальнике

Ратаковски в откровенном купальнике

dailymail

Ратаковски - голые ягодицы

Ратаковски - голые ягодицы

dailymail

Ратаковски в другом купальнике своего бренда

Ратаковски в другом купальнике своего бренда

instagram/emrata

Ратаковски в раздельном купальнике

Ратаковски в раздельном купальнике

instagram/emrata

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ратаковски показала другой откровенный купальник на пляже. Модель лежала на песке в такой позе, что грудь едва удерживалась тканью.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Эмили Ратаковски
Теги
модель Красота Мода шоу-бизнес фотосессия
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