Показала все: Ратаковски подловили в пикантной позе практически голой

Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски сумела удивить поклонников слишком откровенными фото.

Знаменитость позировала на пляже в Майами в купальник-монокини из собственной линии одежды Inamorata, а пикантный момент засняли вездесущие папарацци, передает The Daily Mail.

Особенность этого вида пляжной одежды заключается в том, что по форме она напоминает слитый купальник, но там настолько мало ткани, что тело практически ничем не закрывается. Это относится и к зоне бикини, где прикрыто клочком купальника самое интимное место.

Ратаковски в купальник-монокини dailymail

Зато на радость фанам Ратаковски продемонстрировала публике подтянутое тело со всех ракурсов, показав грудь, ягодицы и худые бедра. По данным издания, цена на такой купальник в интернет-магазине стартует от 160 долларов.

Ратаковски с голыми ягодицами dailymail

Ратаковски в откровенном купальнике dailymail

Ратаковски в откровенном купальнике dailymail

Ратаковски - голые ягодицы dailymail

Ратаковски в другом купальнике своего бренда instagram/emrata

Ратаковски в раздельном купальнике instagram/emrata

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ратаковски показала другой откровенный купальник на пляже. Модель лежала на песке в такой позе, что грудь едва удерживалась тканью.

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