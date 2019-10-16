Показала все: Ратаковски подловили в пикантной позе практически голой

Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски сумела удивить поклонников слишком откровенными фото.
Знаменитость позировала на пляже в Майами в купальник-монокини из собственной линии одежды Inamorata, а пикантный момент засняли вездесущие папарацци, передает The Daily Mail.
Особенность этого вида пляжной одежды заключается в том, что по форме она напоминает слитый купальник, но там настолько мало ткани, что тело практически ничем не закрывается. Это относится и к зоне бикини, где прикрыто клочком купальника самое интимное место.
Ратаковски в купальник-монокини
dailymail
Зато на радость фанам Ратаковски продемонстрировала публике подтянутое тело со всех ракурсов, показав грудь, ягодицы и худые бедра. По данным издания, цена на такой купальник в интернет-магазине стартует от 160 долларов.
Ратаковски с голыми ягодицами
dailymail
Ратаковски в откровенном купальнике
dailymail
Ратаковски в откровенном купальнике
dailymail
Ратаковски - голые ягодицы
dailymail
Ратаковски в другом купальнике своего бренда
instagram/emrata
Ратаковски в раздельном купальнике
instagram/emrata
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ратаковски показала другой откровенный купальник на пляже. Модель лежала на песке в такой позе, что грудь едва удерживалась тканью.
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