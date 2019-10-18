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19 октября • обновлено в 02:56
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Показала все: известная секс-бомба покорила фанатов обнаженным телом

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Известная откровенными публикациями фотомодель Ана Чери порадовала поклонников новым пикантным кадром.

Знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует голой, натянув на тело имитацию нижнего белья из полосок, а голову украсив маской зайчика.

Бантики и небольшой кусок ткани прикрыли самые пикантные места на теле модели, а полоска над пупком подчеркнула тонкую талию.

Ана Чери в пикантной фотосессии

Ана Чери в пикантной фотосессии

instagram/anacheri

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Многочисленные поклонники Чери были поражены откровенным снимком. В комментариях ее назвали "горячим зайчиком", а ее наряд – "самым горячим на планете Земля". Всего за пару часов пикантный кадр собрал почти 200 тысяч отметок "нравится".

Показала все: известная секс-бомба покорила фанатов обнаженным телом
Ана Чери с подругой

Ана Чери с подругой

instagram/anacheri

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чери устроила развратный танец на камеру в прозрачном боди, показав ягодицы крупным планом.

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Персона
Ана Чери
Теги
шоу-бизнес модель
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