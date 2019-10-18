Показала все: известная секс-бомба покорила фанатов обнаженным телом

Известная откровенными публикациями фотомодель Ана Чери порадовала поклонников новым пикантным кадром.
Знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует голой, натянув на тело имитацию нижнего белья из полосок, а голову украсив маской зайчика.
Бантики и небольшой кусок ткани прикрыли самые пикантные места на теле модели, а полоска над пупком подчеркнула тонкую талию.
Ана Чери в пикантной фотосессии
instagram/anacheri
Многочисленные поклонники Чери были поражены откровенным снимком. В комментариях ее назвали "горячим зайчиком", а ее наряд – "самым горячим на планете Земля". Всего за пару часов пикантный кадр собрал почти 200 тысяч отметок "нравится".
Ана Чери с подругой
instagram/anacheri
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чери устроила развратный танец на камеру в прозрачном боди, показав ягодицы крупным планом.
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