Показала все: известная секс-бомба покорила фанатов обнаженным телом

Известная откровенными публикациями фотомодель Ана Чери порадовала поклонников новым пикантным кадром.

Знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует голой, натянув на тело имитацию нижнего белья из полосок, а голову украсив маской зайчика.

Бантики и небольшой кусок ткани прикрыли самые пикантные места на теле модели, а полоска над пупком подчеркнула тонкую талию.

Ана Чери в пикантной фотосессии instagram/anacheri

Многочисленные поклонники Чери были поражены откровенным снимком. В комментариях ее назвали "горячим зайчиком", а ее наряд – "самым горячим на планете Земля". Всего за пару часов пикантный кадр собрал почти 200 тысяч отметок "нравится".

Ана Чери с подругой instagram/anacheri

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чери устроила развратный танец на камеру в прозрачном боди, показав ягодицы крупным планом.

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