Покалечил сам себя? Музыкант легендарной рок-группы экстренно госпитализирован

Барабанщик легендарной американской рок-группы Guns N' Roses Стивен Адлер получил ножевое ранение в живот после чего был доставлен в больницу.

Как сообщает TMZ, неизвестный позвонил в службу спасения из дома музыканта в Лос-Анджелесе. Когда полицейские и врачи приехали на место происшествия, то выяснилось, что Стивена ранили ножом в живот.

Стивен Адлер Blabbermouth.net

Позже медики сообщили, что полученная травма не угрожает жизни музыканта. Впрочем некоторые эксперты предполагают, что Адлер мог покалечить себя сам. Как известно, барабанщик несколько лет страдал от наркотической зависимости.

Представитель музыканта уже уточнил изданию, что произошедшее не было попыткой самоубийства, а просто несчастным случаем.

При этом он не уточнил, что послужило причиной инцидента, но уточнил, что рана была "очень незначительная, поверхностная".

Как сообщал OBOZREVATEL, именно из-за злоупотребления запрещенными веществами Адлеру пришлось покинуть рок-группу в 1990-м году. Однако в 2012 музыканта включили в Зал славы рок-н-ролла как одного из участников Guns N' Roses.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!