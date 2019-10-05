"Покайся, грешница": Бочкареву разгромили за ответ хейтерам

Российская актриса Наталья Бочкарева, которую задержали с наркотиками в Москве, отреагировала на информацию о том, что у нее парализовало лицо.

На своей странице в Instagram она обнародовала пост, процитировав русского философа Петра Чаадаева.

"Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно", – таинственно написала она.

Наталья Бочкарева Вечерняя Москва

Как бы ни старалась оправдаться актриса, пользователи в комментариях явно дали ей понять, что не верят ни единому ее слову с оправданиями.

"Покайся, грешница", "А чего врешь, что это не ты, стыдобище", "Наркоманка", "Если реально наркота – срок до 3-х лет. Просто странно – в трусах? А что обыскивали? На каком основании", – отреагировали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась информация о задержании Бочкаревой с кокаином. Сама актриса в ответ на шумиху в прессе заявила, что все это ложь, и весь день она провела с детьми.

Вскоре всплыло видео задержания полицией актрисы с наркотиками, а также странный ролик возле подъезда. На первом ролике она говорит, что кокаин держит в трусах. Позже также стало известно, что она имеет более 67 штрафов за различные нарушения ПДД.

Позже появилось еще одно видео, на котором зафиксировали, как Бочкарева отказывается от медицинского освидетельствования.

4 октября появилась информация, что на почве шумихи вокруг персоны Бочкаревой, у нее парализовало часть лица. Позже соседка актрисы написала, что не видела ее уже неделю, зато заметила машину скорой помощи возле дома.

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