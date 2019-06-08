"Пока украинцы гибнут": MARUV пристыдили за развлечения с запрещенной СБУ Варнавой

Украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая отплясала на премии МузТВ-2019, угодила под шквал критики из-за тусовки с запрещенной в Украине Екатериной Варнавой.

Она опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, на которых позирует с участницами Comedy Woman, а Варнава за день до этого показала видео (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Вот она "сбыча мечт". Смотрю Comedy Woman с самого их первого выпуска, и вот я тоже попала к ним. Спасибо девочки за этот день! Я в восторге. Моя особая любовь", – написала Корсун.

MARUV и Катя Варнава Instagram @maruvofficial

Поездка певицы в Россию вызвала гнев пользователей. Ей припомнили, что между странами идет война, а она ходит по мероприятиям и встречается с запрещенными звездами.

"Украинцы гибнут от рук русских наемников, а она ж*пой крутит перед их народом в их столице. Позор", "Вот пока ты развлекаешся, Аня, а русские собаки убили 6ы твоих соотечественников, как же деньги не пахнут, даже кровью, удачи тебе, Слава Украине", – возмутились в сети.

Кто-то из пользователей даже взял цитату из материала OBOZREVATEL по поводу гибели украинских военных и гражданского населения, пока звезды развлекаются в РФ.

"Пока украинские звезды развлекают россиян и получают престижные российские награды, на Донбассе продолжают гибнуть украинские воины и обычные люди. За май война унесла жизни девяти бойцов, которые защищали свою страну от российской агрессии", – процитировал пользователь.

Комментарий пользователя

Текст OBOZREVATEL

Также в сети заметили, что Варнава странно выглядит: "Что с Варнавой?", "Вот и я думаю – что с ней? Вид болезненный, худой", – прокомментировали фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, премия МузТВ-2019 состоялась 7 июня в Москве. На мероприятии были выдвинуты украинские звезды в качестве номинантов. MARUV также оказалась в списке, однако не одержала победу.

Некоторые музыканты отказались от участия в мероприятии, тогда как часть из них отправилась развлекать российскую публику. Награды получили Ани Лорак, Светлана Лобода и Artik & Asti. В числе украинских артистов, которые развлекали российскую публику, оказался и Макс Барских.

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