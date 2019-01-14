Поймал новую Рыбку? Дерипаску застали с незнакомкой в московском баре

Российского олигарха Олега Дерипаску, который угодил в секс-скандал, отдыхая с эскортницей Настей Рыбкой на яхте, застали с новой девушкой.

Так, бизнесмен проводил время в компании незнакомки в московском баре The Kisa Bar, где его и засняли папарацци. Ролик был опубликован изданием Super.ru (чтобы просмотреть, доскрольте новость до конца).

На нем видно, как олигарх находился в окружении девушек возле стола, на котором стояло множество наполненных бокалов для вина и шампанского.

Напомним, в начале февраля ФБК и Алексей Навальный опубликовали в сети расследование, в котором рассказали, как вице-премьер РФ Сергей Приходько проводил отпуск на яхте олигарха Олега Дерипаски в компании представительниц эскорт-услуг. Среди них оказалась и модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка).

Позже Дерипаска подал в суд на Рыбку и ее "наставника" Алекса Лесли за публикацию материалов о его частной жизни без разрешения. После этого Роскомнадзор стал требовать удаления информации о расследовании Навального из СМИ, видеохостинга YouTube и соцсети Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модель Настя Рыбка, фигурантка секс-скандала с российским миллиардером Олегом Дерипаской, была задержана в Таиланде. Так, в поле зрения правоохранителей они попали из-за незаконного проведения секс-тренинга.

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