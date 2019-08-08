"Похвастался, тащусь!" Мокрый Галкин завел фанаток яркой пародией

Известный российский шоумен Максим Галкин развеселил сеть пародией под дождем.

Мокрый муж примадонны Аллы Пугачевой отреагировал на непогоду, записав видео под хит Софии Ротару "Вот и лето прошло" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Актуально как никогда. Вот и лето прошло. Лета мало", – подписал шоумен, вызвав ажиотаж в сети.

Мокрый Галкин скриншот

На ролике босой и мокрый Галкин открывает рот под песню Ротару, пританцовывая под дождем. Кривляния мужа Пугачевой рассмешило пользователей. А женская аудитория смотрела далеко не на пародию, восхитившись фигурой шоумена.

Максим Галкин instagram /maxgalkinru

"Фигура класс, а ноги вообще тащусь, красивые мужские ноги", "Вот это форма у вас, Максим. Вы с Аллой сейчас лучше молодых до 25 выглядите", "Кто-то решил похвастаться фигурой", "Какой же вы классный", "Максим Ротару", "Подняли настроение", "Не стыдно", "Максим как всегда на высоте. Молодец", – отреагировали поклонницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Галкин записал интригующее видео о родстве с Филиппом Киркоровым.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!