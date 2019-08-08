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"Похвастался, тащусь!" Мокрый Галкин завел фанаток яркой пародией

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Известный российский шоумен Максим Галкин развеселил сеть пародией под дождем.

Мокрый муж примадонны Аллы Пугачевой отреагировал на непогоду, записав видео под хит Софии Ротару "Вот и лето прошло" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Актуально как никогда. Вот и лето прошло. Лета мало", – подписал шоумен, вызвав ажиотаж в сети.

Мокрый Галкин

Мокрый Галкин

скриншот

На ролике босой и мокрый Галкин открывает рот под песню Ротару, пританцовывая под дождем. Кривляния мужа Пугачевой рассмешило пользователей. А женская аудитория смотрела далеко не на пародию, восхитившись фигурой шоумена.

Максим Галкин

Максим Галкин

instagram /maxgalkinru

"Фигура класс, а ноги вообще тащусь, красивые мужские ноги", "Вот это форма у вас, Максим. Вы с Аллой сейчас лучше молодых до 25 выглядите", "Кто-то решил похвастаться фигурой", "Какой же вы классный", "Максим Ротару", "Подняли настроение", "Не стыдно", "Максим как всегда на высоте. Молодец", – отреагировали поклонницы.

"Похвастался, тащусь!" Мокрый Галкин завел фанаток яркой пародией
"Похвастался, тащусь!" Мокрый Галкин завел фанаток яркой пародией
"Похвастался, тащусь!" Мокрый Галкин завел фанаток яркой пародией
"Похвастался, тащусь!" Мокрый Галкин завел фанаток яркой пародией

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Галкин записал интригующее видео о родстве с Филиппом Киркоровым.

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Персоны
Максим Галкин Алла Пугачева
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес видео
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