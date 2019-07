Похудевшую Адель засекли в компании нового бойфренда

Знаменитая британская певица Адель, которая недавно разошлась с мужем, бизнесменом Саймоном Конекки, была замечена в компании мужчины.

5 июля фанаты заметили звезду с седовласым красавцем в Королевском парке Лондона Гайд-парке на музыкальном фестивале. Мужчина, личность которого пока не установили, пришел вместе с Адель на выступление Селин Дион.

фото adeleurope

фото adeleurope

фото adeleurope

Пара держалась за руки несмотря на то, что их снимали папарацци. Стоит отметить и внешние изменения Адель. Певица сбросила более 10 килограмм лишнего веса.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Адель и ее бывший муж долго скрывали свои отношения. В 2011 году поползли слухи, что они встречаются, потому что их заметили вместе. Уже на следующий год у пары родился сын Аджело.

В 2017 году на церемонии вручения Grammy певица сверкнула обручальным кольцом, подтвердив, что вышла замуж, однако в конце апреля стало известно о разводе.

Адель получила множество наград благодаря хитам Someone Like You, Hello и Skyfall. Три ее альбома с 2008 года возглавляли чарты 37 недель.

В 2017 году она попала в тройку самых высокооплачиваемых певиц. А в 2019 году появились слухи, что Адель намерена покинуть сцену и посвятить свое время ребенку.

