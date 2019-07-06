Похудевшую Адель засекли в компании нового бойфренда

Знаменитая британская певица Адель, которая недавно разошлась с мужем, бизнесменом Саймоном Конекки, была замечена в компании мужчины.
5 июля фанаты заметили звезду с седовласым красавцем в Королевском парке Лондона Гайд-парке на музыкальном фестивале. Мужчина, личность которого пока не установили, пришел вместе с Адель на выступление Селин Дион.
фото adeleurope
фото adeleurope
фото adeleurope
Пара держалась за руки несмотря на то, что их снимали папарацци. Стоит отметить и внешние изменения Адель. Певица сбросила более 10 килограмм лишнего веса.
Как ранее писал OBOZREVATEL, Адель и ее бывший муж долго скрывали свои отношения. В 2011 году поползли слухи, что они встречаются, потому что их заметили вместе. Уже на следующий год у пары родился сын Аджело.
В 2017 году на церемонии вручения Grammy певица сверкнула обручальным кольцом, подтвердив, что вышла замуж, однако в конце апреля стало известно о разводе.
Адель получила множество наград благодаря хитам Someone Like You, Hello и Skyfall. Три ее альбома с 2008 года возглавляли чарты 37 недель.
В 2017 году она попала в тройку самых высокооплачиваемых певиц. А в 2019 году появились слухи, что Адель намерена покинуть сцену и посвятить свое время ребенку.
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