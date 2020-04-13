Похудели до неузнаваемости: 6 звезд, которые смогли существенно сбросить вес

Стать звездой мечтают многие. Но при этом мало кто задумывается о том, что это большой труд, который часто требует огромных усилий и жертв.

Так, к примеру, ради роли знаменитым актерам иногда приходится идти на эксперименты с внешностью: менять цвет волос, прическу, стиль одежды или даже набирать и сбрасывать вес. OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, кто из российских звезд похудел настолько сильно, что их с трудом узнают даже их поклонники.

Светлана Пермякова

Светлана Пермякова до и после похудения Pinterest

Российская актриса Светлана Пермякова, известная как медсестра Люба из "Интернов", несколько лет назад, после окончания съемок в сериале, открыто начала бороться с лишним весом и добилась существенных результатов.

Так, Пермякова сумела похудеть на 15 кг и сейчас она может гордиться стройной фигурой. Кроме того, Светлана кардинально изменила имидж – стиль одежды и стрижку – и выглядит теперь настоящей красоткой.

Михаил Казаков

Михаил Казаков до и после похудения topnews.ru

Илья Полежайкин из "Папиных дочек", актер Михаил Казаков с самого детства играл полноватых и неуклюжих персонажей. Однако, когда съемки ситкома завершились, Казаков за несколько месяцев интенсивных тренировок похудел на 40 килограммов. Также актер сменил стрижку и подкачался. Теперь Казаков – статный красавчик с обложек журналов.

Ольга Картункова

Ольга Картункова до и после похудения Pinterest

Звезда КВН Ольга Картункова в 2013 году получила серьезную травму ноги. Она с трудом передвигалась, а затем уехала в Израиль на реабилитацию. Доктор порекомендовал Картунковой похудеть, чтобы облегчить выздоровление и уменьшить нагрузку на ногу.

Похудение артистки было трудным. Но в итоге Картунковой удалось сбросить 84 килограмма. По признанию артистки, похудение стоило ей огромных нервов и подобного испытания она "врагу не пожелает". Ольга считает, что в метаморфозе нет никакого секрета: только сила воли и адская работа в зале и бассейне.

Анна Михалкова

Анна Михалкова до и после похудения Shining-stars.ru

Старшая дочь знаменитого российского режиссера Никиты Михалкова актриса Анна Михалкова в свое время столкнулась с необходимостью похудеть по медицинским показаниям. Здоровое питание и усердные тренировки сделали свое дело – за несколько месяцев Михалкова сбросила 15 килограммов.

Похудевшая актриса теперь выглядит заметно моложе и сексуальнее, однако некоторые ее фанаты считают, что с лишними килограммами Анна потеряла свою "изюминку". Так это или нет – судите сами.

Полина Гагарина

Полина Гагарина до и после похудения woman.rambler.ru

Когда-то пухленькая шатенка из "Фабрики звезд" Полина Гагарина сегодня выглядит кардинально иначе - невероятно тонкая, звонкая и светловолосая. После родов певица похудела на 40 килограммов за 6 месяцев, сев на жесткую диету.

По рекомендации диетолога, Полина Гагарина утром ела долгие углеводы (каши), днем белок с клетчаткой, вечером тоже белок. Не забывала и про физические нагрузки.

Юлия Куварзина

Юлия Куварзина до и после похудения SM News

Звезда сериалов "Не родись красивой" и "Воронины" Юлия Куварзина похудела на 22 кг при помощи хорошего диетолога и фитнеса. Так, Куварзина придерживалась дробного питания порциями белковой пищи по 250 граммов, не ела после семи вечера и пила 2,5 литра чистой воды в день.

Периодически Юлия повторяет эксперименты со снижением веса, чтобы поддерживать необходимую ей форму. Кардинальные изменения помогли актрисе начать новый этап в карьере: сегодня Куварзина смело претендует на роли первого плана.

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