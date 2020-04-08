Похудела на 45 кг: 67-летняя Елена Степаненко после развода с Петросяном сильно изменилась

Российская юмористка, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко 8 апреля отмечает свой день рождения. Ей исполняется 67 лет.

Как известно, после громкого развода с Петросяном артистка сильно изменилась: она очень похудела, а также изменила прическу. OBOZREVATEL предлагает узнать, как Елена Степаненко выглядит сейчас и какой она была в молодости.

Елена Степаненко до развода instagram.com/krivoezerkalo

Елена Степаненко родилась 8 апреля 1953 года в Сталинграде (сейчас Волгоград). Окончила ГИТИС, была актрисой Московского театра эстрады, снималась в кино.

74-летний Евгений Петросян был вторым мужем Елены Степаненко. Они познакомились в 1979 году, а поженились в 1985-м.

С ним Степаненко играла в театре и эстрадных юмористических выступлениях.

Елена Степаненко и Евгений Петросян Pinterest

После развода с Петросяном юмористка долго была в тени и даже не давала интервью. Но сейчас Елена Степаненко уже активно выступает. А 12 апреля на телеканале "Россия 1" стартует ее шоу "Еще не вечер", где артистка на собственном примере докажет, что жизнь можно начать с чистого листа в любом возрасте.

На свежих фото юмористки заметно, что Степаненко сильно изменилась. Она очень похудела и сменила прическу, лицо артистки выглядит помолодевшим.

Елена Степаненко сейчас "Россия 1"

Елена Степаненко и Ольга Бузова instagram.com/buzova86

По данным "Комсомольской правды", после развода с Петросяном Елена Степаненко сбросила 46 килограммов.

Кроме того, некоторые полагают, что артистка сделала еще одну пластическую операцию.

Елена Степаненко после похудения instagram.com/morecelebrities.ru

Елена Степаненко после похудения Pinterest

Елена Степаненко после похудения Pinterest

Елена Степаненко после похудения Pinterest

Елена Степаненко после похудения Pinterest

Так Степаненко выглядела до развода с Евгением Петросяном:

Елена Степаненко до похудения Pinterest

Елена Степаненко до похудения Pinterest

Елена Степаненко до похудения Pinterest

А так Елена Степаненко выглядела в молодости:

Елена Степаненко и Евгений Петросян в молодости instagram.com/ryazanov.sergei

Елена Степаненко в молодости instagram.com/petrosyanevgeny

Елена Степаненко в молодости Pinterest

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