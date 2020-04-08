Похудела на 45 кг: 67-летняя Елена Степаненко после развода с Петросяном сильно изменилась

Российская юмористка, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко 8 апреля отмечает свой день рождения. Ей исполняется 67 лет.
Как известно, после громкого развода с Петросяном артистка сильно изменилась: она очень похудела, а также изменила прическу. OBOZREVATEL предлагает узнать, как Елена Степаненко выглядит сейчас и какой она была в молодости.
Елена Степаненко до развода
instagram.com/krivoezerkalo
Елена Степаненко родилась 8 апреля 1953 года в Сталинграде (сейчас Волгоград). Окончила ГИТИС, была актрисой Московского театра эстрады, снималась в кино.
74-летний Евгений Петросян был вторым мужем Елены Степаненко. Они познакомились в 1979 году, а поженились в 1985-м.
С ним Степаненко играла в театре и эстрадных юмористических выступлениях.
Елена Степаненко и Евгений Петросян
После развода с Петросяном юмористка долго была в тени и даже не давала интервью. Но сейчас Елена Степаненко уже активно выступает. А 12 апреля на телеканале "Россия 1" стартует ее шоу "Еще не вечер", где артистка на собственном примере докажет, что жизнь можно начать с чистого листа в любом возрасте.
На свежих фото юмористки заметно, что Степаненко сильно изменилась. Она очень похудела и сменила прическу, лицо артистки выглядит помолодевшим.
Елена Степаненко сейчас
"Россия 1"
Елена Степаненко и Ольга Бузова
instagram.com/buzova86
По данным "Комсомольской правды", после развода с Петросяном Елена Степаненко сбросила 46 килограммов.
Кроме того, некоторые полагают, что артистка сделала еще одну пластическую операцию.
Елена Степаненко после похудения
instagram.com/morecelebrities.ru
Елена Степаненко после похудения
Елена Степаненко после похудения
Елена Степаненко после похудения
Елена Степаненко после похудения
Вообще обещанного три года ждут... Я уложился за два 😂 На съёмке с красивой женщиной и блистательной актрисой. Человек, с которым всегда тепло... Наконец- то подарил свою книгу. Иногда и женщины получают подарки на 23 февраля... 😘👛👓👒🧤#книга #подарок #женщина #8марта #деньподругзащитниковотечества
Так Степаненко выглядела до развода с Евгением Петросяном:
Елена Степаненко до похудения
Елена Степаненко до похудения
Елена Степаненко до похудения
А так Елена Степаненко выглядела в молодости:
Елена Степаненко и Евгений Петросян в молодости
instagram.com/ryazanov.sergei
Елена Степаненко в молодости
instagram.com/petrosyanevgeny
Елена Степаненко в молодости
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе 2018 года появилась информация, что Петросян и Степаненко решили развестись. Супруга юмориста требовала раздела имущества.
16 ноября 2018 года суд официально оформил развод Петросяна и Степаненко.
Задолго до этого личную помощницу артиста Татьяну Брухуновунеоднократно называли "возможной любовницей". Петросяна не раз замечали в компании брюнетки.
А в середине декабря 2019 года росСМИ сообщили, что Петросян и Брухунова поженились.
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