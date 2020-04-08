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8 апреля • обновлено в 06:32
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Похудела на 45 кг: 67-летняя Елена Степаненко после развода с Петросяном сильно изменилась

2.2т
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Российская юмористка, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко 8 апреля отмечает свой день рождения. Ей исполняется 67 лет.

Как известно, после громкого развода с Петросяном артистка сильно изменилась: она очень похудела, а также изменила прическу. OBOZREVATEL предлагает узнать, как Елена Степаненко выглядит сейчас и какой она была в молодости.

Елена Степаненко до развода

Елена Степаненко до развода

instagram.com/krivoezerkalo

Елена Степаненко родилась 8 апреля 1953 года в Сталинграде (сейчас Волгоград). Окончила ГИТИС, была актрисой Московского театра эстрады, снималась в кино.

74-летний Евгений Петросян был вторым мужем Елены Степаненко. Они познакомились в 1979 году, а поженились в 1985-м.

С ним Степаненко играла в театре и эстрадных юмористических выступлениях.

Елена Степаненко и Евгений Петросян

Елена Степаненко и Евгений Петросян

Pinterest

После развода с Петросяном юмористка долго была в тени и даже не давала интервью. Но сейчас Елена Степаненко уже активно выступает. А 12 апреля на телеканале "Россия 1" стартует ее шоу "Еще не вечер", где артистка на собственном примере докажет, что жизнь можно начать с чистого листа в любом возрасте.

На свежих фото юмористки заметно, что Степаненко сильно изменилась. Она очень похудела и сменила прическу, лицо артистки выглядит помолодевшим.

Елена Степаненко сейчас

Елена Степаненко сейчас

"Россия 1"

Елена Степаненко и Ольга Бузова

Елена Степаненко и Ольга Бузова

instagram.com/buzova86

По данным "Комсомольской правды", после развода с Петросяном Елена Степаненко сбросила 46 килограммов.

Кроме того, некоторые полагают, что артистка сделала еще одну пластическую операцию.

Елена Степаненко после похудения

Елена Степаненко после похудения

instagram.com/morecelebrities.ru

Елена Степаненко после похудения

Елена Степаненко после похудения

Pinterest

Елена Степаненко после похудения

Елена Степаненко после похудения

Pinterest

Елена Степаненко после похудения

Елена Степаненко после похудения

Pinterest

Елена Степаненко после похудения

Елена Степаненко после похудения

Pinterest

Так Степаненко выглядела до развода с Евгением Петросяном:

Елена Степаненко до похудения

Елена Степаненко до похудения

Pinterest

Елена Степаненко до похудения

Елена Степаненко до похудения

Pinterest

Елена Степаненко до похудения

Елена Степаненко до похудения

Pinterest

А так Елена Степаненко выглядела в молодости:

Елена Степаненко и Евгений Петросян в молодости

Елена Степаненко и Евгений Петросян в молодости

instagram.com/ryazanov.sergei

Елена Степаненко в молодости

Елена Степаненко в молодости

instagram.com/petrosyanevgeny

Елена Степаненко в молодости

Елена Степаненко в молодости

Pinterest

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Темы
Блог шоубиз Семья
Персона
Евгений Петросян
Место
Россия
Теги
похудение день рождения люди шоу-бизнес шоу Новости России актриса скандалы развод
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