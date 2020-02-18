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18 февраля • обновлено в 09:00
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"Похоже на анорексию": Асмус ужаснула сеть слишком худыми ногами. Фото

4.9т
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Российская актриса Кристина Асмус оказалась в центре внимания из-за нового снимка, на котором продемонстрировала слишком худые ноги.

Соответствующая фотография появилась на странице знаменитости в Instagram.

Кристина Асмус

Кристина Асмус

Instagram @asmuskristina

Новости
"Памела Андерсон отдыхает!" Асмус сверкнула формами в сексуальном купальнике. Фото

Так, на фото Кристина позирует в короткой белой юбке, демонстрируя свои ноги.

Увидев фото, поклонники Асмус сразу обратили внимание на худую фигуру звезды. Подписчики засыпали актрису тревожными комментариями, заявив, что Кристине нужно поправиться.

"Похоже уже на анорексию", "У тебя нездоровый вид", "Ужасное фото, очень худая", "Тебе бы поправиться", "Мне кажется, или вы неприлично похудели?", "Ноги очень худые", "Дома не кормят?", – писали пользователи.

"Похоже на анорексию": Асмус ужаснула сеть слишком худыми ногами. Фото
"Похоже на анорексию": Асмус ужаснула сеть слишком худыми ногами. Фото
"Похоже на анорексию": Асмус ужаснула сеть слишком худыми ногами. Фото
"Похоже на анорексию": Асмус ужаснула сеть слишком худыми ногами. Фото
"Похоже на анорексию": Асмус ужаснула сеть слишком худыми ногами. Фото
"Похоже на анорексию": Асмус ужаснула сеть слишком худыми ногами. Фото
"Похоже на анорексию": Асмус ужаснула сеть слишком худыми ногами. Фото
"Похоже на анорексию": Асмус ужаснула сеть слишком худыми ногами. Фото
"Похоже на анорексию": Асмус ужаснула сеть слишком худыми ногами. Фото
"Похоже на анорексию": Асмус ужаснула сеть слишком худыми ногами. Фото
"Похоже на анорексию": Асмус ужаснула сеть слишком худыми ногами. Фото
"Похоже на анорексию": Асмус ужаснула сеть слишком худыми ногами. Фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кристина Асмус нарвалась на критику в сети из-за серии странных снимков.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Михно
Персона
Кристина Асмус
Место
Россия
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