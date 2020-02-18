"Похоже на анорексию": Асмус ужаснула сеть слишком худыми ногами. Фото

Российская актриса Кристина Асмус оказалась в центре внимания из-за нового снимка, на котором продемонстрировала слишком худые ноги.

Соответствующая фотография появилась на странице знаменитости в Instagram.

Кристина Асмус Instagram @asmuskristina

Так, на фото Кристина позирует в короткой белой юбке, демонстрируя свои ноги.

Увидев фото, поклонники Асмус сразу обратили внимание на худую фигуру звезды. Подписчики засыпали актрису тревожными комментариями, заявив, что Кристине нужно поправиться.

"Похоже уже на анорексию", "У тебя нездоровый вид", "Ужасное фото, очень худая", "Тебе бы поправиться", "Мне кажется, или вы неприлично похудели?", "Ноги очень худые", "Дома не кормят?", – писали пользователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кристина Асмус нарвалась на критику в сети из-за серии странных снимков.

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