МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

''Похожа на Оксану Марченко!'' Сверкнувшая грудью Каменских удивила сеть новым образом

3.1тЧитать материал на украинском

Украинская певица Настя Каменских, которая 1 декабря была признана лучшей певицей года, поделилась с фанатами свежими фотографиями, продемонстрировав новый образ.

Снимки и видео в формате "сторис" артистка обнародовала на странице в Instagram. На них Каменских позирует в необычном платье с перьями, однако более всего подписчиков удивила прическа звезды.

Так, певица осветлила темные от природы волосы, а также выровняла их. Некоторые пользователи сети даже предположили, что девушка использовала парик.

Новости
''Прям очень откровенно'': Каменских сверкнула пышной грудью на публике
''Похожа на Оксану Марченко!'' Сверкнувшая грудью Каменских удивила сеть новым образом

instagram.com/kamenskux

''Похожа на Оксану Марченко!'' Сверкнувшая грудью Каменских удивила сеть новым образом

instagram.com/kamenskux

''Похожа на Оксану Марченко!'' Сверкнувшая грудью Каменских удивила сеть новым образом

instagram.com/kamenskux

''Похожа на Оксану Марченко!'' Сверкнувшая грудью Каменских удивила сеть новым образом

instagram.com/kamenskux

"Чудо в перьях — первое что пришло на ум", "Зачем худеть так сильно?" "Похожа на Оксану Марченко", "Парик?" "Настю не узнал!" "Имидж сменила", "Тебе очень идет", "Понимаю, хочется быть похожей на заграничных поп-див, но верните каштановый цвет, он вам к лицу", — пишут в комментариях.

''Похожа на Оксану Марченко!'' Сверкнувшая грудью Каменских удивила сеть новым образом
''Похожа на Оксану Марченко!'' Сверкнувшая грудью Каменских удивила сеть новым образом
''Похожа на Оксану Марченко!'' Сверкнувшая грудью Каменских удивила сеть новым образом
''Похожа на Оксану Марченко!'' Сверкнувшая грудью Каменских удивила сеть новым образом
''Похожа на Оксану Марченко!'' Сверкнувшая грудью Каменских удивила сеть новым образом
''Похожа на Оксану Марченко!'' Сверкнувшая грудью Каменских удивила сеть новым образом
''Похожа на Оксану Марченко!'' Сверкнувшая грудью Каменских удивила сеть новым образом
''Похожа на Оксану Марченко!'' Сверкнувшая грудью Каменских удивила сеть новым образом
''Похожа на Оксану Марченко!'' Сверкнувшая грудью Каменских удивила сеть новым образом

Отметим, с новым имиджем Каменских впервые показалась на четвертом прямом эфире вокального шоу "X-фактор 9".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Настя Каменских вызвала волну негодования вызывающим поведением, из-за которого на нее накинулись пользователи в сети. Многие отметили, что Настя "зазвезделась" и ведет себя неподобающе.

Персона
Настя Каменских (NK)
Место
Украина
Теги
Стильшоу-бизнесInstagramфотографииX-Фактор
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
2
Смешно
11
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги