''Похожа на Оксану Марченко!'' Сверкнувшая грудью Каменских удивила сеть новым образом

Украинская певица Настя Каменских, которая 1 декабря была признана лучшей певицей года, поделилась с фанатами свежими фотографиями, продемонстрировав новый образ.

Снимки и видео в формате "сторис" артистка обнародовала на странице в Instagram. На них Каменских позирует в необычном платье с перьями, однако более всего подписчиков удивила прическа звезды.

Так, певица осветлила темные от природы волосы, а также выровняла их. Некоторые пользователи сети даже предположили, что девушка использовала парик.

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

"Чудо в перьях — первое что пришло на ум", "Зачем худеть так сильно?" "Похожа на Оксану Марченко", "Парик?" "Настю не узнал!" "Имидж сменила", "Тебе очень идет", "Понимаю, хочется быть похожей на заграничных поп-див, но верните каштановый цвет, он вам к лицу", — пишут в комментариях.

Отметим, с новым имиджем Каменских впервые показалась на четвертом прямом эфире вокального шоу "X-фактор 9".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Настя Каменских вызвала волну негодования вызывающим поведением, из-за которого на нее накинулись пользователи в сети. Многие отметили, что Настя "зазвезделась" и ведет себя неподобающе.