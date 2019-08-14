Похож? Появилось видео первой пародии на Зеленского в "95 Квартале"

Юморист Юрий Великий 13 августа впервые спародировали президента Украины Владимира Зеленского в Одессе на концерте студии "95 Квартал", удивив зрителей.

В сюжете ТСН сообщается, что многие были удивлены, когда услышали голос украинского лидера, хоть выступление понравилось и не всем (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Великому во время своего дебюта для большей схожести пришлось надеть парик, чтобы больше напоминать Зеленского.

Дебют Великого в роли Зеленского кадр из видео

"Выступать в родных стенах – это всегда прекрасно. Но при этом всегда очень ответственно. Надеюсь, что наши пародии настолько смешные, что они ему (Зеленскому) понравятся", – признался юморист за кулисами.

Юрий Великий за кулисами Кадр из видео

Во время шоу прозвучали шутки о шаурме, полете Зеленского в другие страны и увольнениях чиновников. Также артисты не пропустили колкость по поводу команды президента и руководителя ОП Андрея Богдана. "На сцене человек, который всем мозолит глаза, а президенту еще и ухо", – говорил Евгений Кошевой со сцены.

Сам Богдан уже отреагировал на шутки юмористов: "Вот она слава". Тем временем, по словам Кошевого, никаких наставлений от Зеленского и запретов "кварталовцы" не получали. Самого президента на мероприятии не было, но участники коллектива уверены, что для него многие шутки новостью не будут. Тем более, что им помогала первая леди.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети раскритиковали Великого, заявив, что он совершенно не похож на Зеленского. Ранее студия "Квартал 95" искала актера, который заменит нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. 8 августа стало известно, что Великий может прийти на замену сооснователю "Квартала", на что намекнул Евгений Кошевой.

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