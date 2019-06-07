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Похож на йогурт? Семья Алибасова собралась судиться из-за "Крота"

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Семья известного российского продюсера и музыканта Бари Алибасова собирается подать в суд на производителя средства для очистки труб "Крот".

По данным Telegram-канала Mash, основанием для иска хотят использовать внешний вид, который якобы напоминает питьевой йогурт.

"Делом займется жена продюсера Лидия Федосеева-Шукшина — оформит иск к ООО "АМС Медиа" — производителю рокового средства. Родственники считают, что именно по их вине Алибасов получил ожоги желудка, пищевода и верхних дыхательных путей. У продюсера плохое зрение, он был без очков, а на бутылке не было предупреждающих надписей", – сказано в сообщении.

Разные виды средства "Крот", которые якобы похожи на йогурт

Разные виды средства "Крот", которые якобы похожи на йогурт

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Уточняется, что окружение Алибасова утверждает, что он любит йогурты. По их мнению, он мог якобы перепутать напиток с "Кротом".

Однако напомним, что после госпитализации СМИ распространили информацию, что продюсер глотнул средство, которое стояло на столе в стакане, перепутав его с водой. Более того, "Крот" имеет характерный химический запах, а жидкостью является прозрачной. В то время, как йогурт по консистенции – густой и имеет белый (розовый, оранжевый и т.д.) цвет.

Также важно отметить, что на упаковке таких средств, как "Крот", есть надпись, что это едкое вещество, которое нельзя глотать.

Похож на йогурт? Семья Алибасова собралась судиться из-за "Крота"

Семья Алибасова подаст в суд на производителя "Крот"

Семья Алибасова подаст в суд на производителя "Крот"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Бари Алибасов
Место
РоссияМосква
Теги
шоу-бизнесНовости Россииотравлениесуд
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