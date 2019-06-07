Похож на йогурт? Семья Алибасова собралась судиться из-за "Крота"

Семья известного российского продюсера и музыканта Бари Алибасова собирается подать в суд на производителя средства для очистки труб "Крот".
По данным Telegram-канала Mash, основанием для иска хотят использовать внешний вид, который якобы напоминает питьевой йогурт.
"Делом займется жена продюсера Лидия Федосеева-Шукшина — оформит иск к ООО "АМС Медиа" — производителю рокового средства. Родственники считают, что именно по их вине Алибасов получил ожоги желудка, пищевода и верхних дыхательных путей. У продюсера плохое зрение, он был без очков, а на бутылке не было предупреждающих надписей", – сказано в сообщении.
Разные виды средства "Крот", которые якобы похожи на йогурт
Уточняется, что окружение Алибасова утверждает, что он любит йогурты. По их мнению, он мог якобы перепутать напиток с "Кротом".
Однако напомним, что после госпитализации СМИ распространили информацию, что продюсер глотнул средство, которое стояло на столе в стакане, перепутав его с водой. Более того, "Крот" имеет характерный химический запах, а жидкостью является прозрачной. В то время, как йогурт по консистенции – густой и имеет белый (розовый, оранжевый и т.д.) цвет.
Также важно отметить, что на упаковке таких средств, как "Крот", есть надпись, что это едкое вещество, которое нельзя глотать.
Семья Алибасова подаст в суд на производителя "Крот"
Как сообщал OBOZREVATEL:
Во вторник, 4 июня, российский продюсер Бари Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве.
Из-за четвертой степени ожога желудка музыкант нуждается в длительном лечении и в операции на желудке.
В СМИ 5 июня появилась информация, что Алибасов умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже ее опровергли.
Стало известно, что госпитализированный Алибасов переписал завещание.
В СМИ появилось предположение, что Алибасов пытался покончить жизнь самоубийством, о чем свидетельствует ряд факторов.
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