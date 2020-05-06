"Людей за дураков держат!" Похорошевшую Бабкину заподозрили в обмане после комы

Поклонники российской певицы Надежды Бабкиной, которая месяц находилась в больнице, начали сомневаться в том, что 70-летняя артистка действительно перенесла тяжелую болезнь.

В частности, обсуждение вызвало новое видео знаменитости в Instagram.

Надежда Бабкина zahav.ru

Так, в соцсетях Бабкина опубликовала ролик, в котором поздравила поклонников с Днем Победы. В кадре Надежда появилась в красном пиджаке, с укладкой и ярким макияжем. Кроме того, певица выглядит похорошевшей и помолодевшей.

Поклонников возмутило новое видео знаменитости. Они решили, что Бабкина всех обманула.

"Не похоже, что человек болел. А болел ли вообще? Как неприятно на нее смотреть, завралась", "Она не болела", "Она была на пластической операции, а не болела", "Я в шоке. Этот человек 30 числа еще не вставал, а сейчас песни поет", – возмущались в сети.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Надежда Бабкина, которая около месяца находилась в больнице, впервые после болезни появилась на публике и вышла на связь с поклонниками.

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