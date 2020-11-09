Похороны Жванецкого: Галкин и Пугачева появились на закрытой церемонии. Видео

В Москве в понедельник, 9 ноября, похоронили известного писателя-сатирика украинского происхождения Михаила Жванецкого. Он умер 6 ноября в возрасте 86 лет.

Как ранее сообщалось, публичной церемонии прощания с артистом не проводили – с ним могли проститься только родственники и ближайшие друзья. На похоронах появились артисты Максим Галкин и Алла Пугачева, которые поддерживали со Жванецким дружеские отношения. Ролик опубликовал Telegram-канал LifeShot (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Выяснилось, что Жванецкий похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Ранее место захоронения держали в секрете.

Пугачева и Галкин пришли на прощание с цветами, обе звезды не снимали на улице медицинские маски.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на смерть Жванецкого отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал себя поклонником творчества сатирика из Одессы, а ему напомнили о дружбе писателя с президентом РФ Путиным. Российские и украинские звезды также высказались об утрате.

В январе 2020 года сатирику якобы поставили "страшный диагноз, "погубивший многих артистов". По информации СМИ, о болезни мужчина узнал еще до Нового года, который отмечал на родине в Одессе. При этом чем конкретно болен артист, не сообщалось, по некоторым данным – у него был рак предстательной железы. После возвращения в Москву Жванецкого якобы срочно госпитализировали в больницу Управления делами президента РФ в состоянии "средней тяжести".