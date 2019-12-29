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29 декабря • обновлено в 11:58
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Похороны Волчек: кто из звезд пришел попрощаться. Фото

1.4т
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В Москве в здании театра на Чистопрудном бульваре началось прощание с художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек, которая скончалась 26 декабря.

Траурное мероприятие посетило множество знаменитостей, среди которых Филлип Киркоров, Кристина Орбакайте, Владимир Машков и Константин Эрнст.

Похороны Волчек: кто из звезд пришел попрощаться. Фото

КП

Новости
В Москве прощаются с Волчек: онлайн-трансляция и фото

Телеграммы со словами соболезнования прислали Валентина Матвиенко, Светлана Медведева, Владимир Мединский, Сергей Шойгу, Сергей Собянин, а также Президент России Владимир Путин.

Похороны Волчек должны состояться в 14:00 на Новодевичьем кладбище. Среди присутствующих на церемонии прощания можно заметить актера Сергея Гармаша, режиссера Римаса Туминаса, актеров Алену Бабенко, Михаила Ефремова, Чулпан Хаматову.

Похороны Волчек: кто из звезд пришел попрощаться. Фото

Попрощаться пришли Филип Киркоров, Марина Неелова и музыкант Аркадий Укупник.

Похороны Волчек: кто из звезд пришел попрощаться. Фото

starhit.ru

Похороны Волчек: кто из звезд пришел попрощаться. Фото

starhit.ru

Ольга Голодец рассказала о таланте Волчек.

Похороны Волчек: кто из звезд пришел попрощаться. Фото

starhit.ru

Как ранее писал OBOZREVATEL, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек, которая скончалась в больнице 26 декабря, страдала от пневмонии.

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Автор
Мария Дидык
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