Похороны Волчек: кто из звезд пришел попрощаться. Фото

В Москве в здании театра на Чистопрудном бульваре началось прощание с художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек, которая скончалась 26 декабря.

Траурное мероприятие посетило множество знаменитостей, среди которых Филлип Киркоров, Кристина Орбакайте, Владимир Машков и Константин Эрнст.

КП

Телеграммы со словами соболезнования прислали Валентина Матвиенко, Светлана Медведева, Владимир Мединский, Сергей Шойгу, Сергей Собянин, а также Президент России Владимир Путин.

Похороны Волчек должны состояться в 14:00 на Новодевичьем кладбище. Среди присутствующих на церемонии прощания можно заметить актера Сергея Гармаша, режиссера Римаса Туминаса, актеров Алену Бабенко, Михаила Ефремова, Чулпан Хаматову.

Попрощаться пришли Филип Киркоров, Марина Неелова и музыкант Аркадий Укупник.

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Ольга Голодец рассказала о таланте Волчек.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек, которая скончалась в больнице 26 декабря, страдала от пневмонии.

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