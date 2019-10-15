В России прощаются с легендарным космонавтом Леоновым: трансляция онлайн

В Подмосковье началось прощание с первым человеком в открытом космосе Алексеем Леоновым, который скончался 11 октября.

Как сообщили "РИА Новости", церемония проходит в ритуальном зале в Мытищах. Возле гроба выставлен почетный караул.

В последний путь проводить Леонова пришли члены отряда космонавтов, представители Роскосмоса и предприятий ракетно-космической отрасли, друзья и родные, обычные люди.

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Проститься с Леоновым приехала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, последний оставшийся в живых космонавт из первого отряда Борис Волынов, заместители министра обороны России Дмитрий Булгаков и Николай Панков. А также американский астронавт Томас Стаффорд, с которым Леонов сдружился во время миссии "Союз-Аполлон".

В сети идет прямая трансляция церемонии:

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