"Похороны" Джоан Роулинг, побег Маркл и ДТП Ефремова: самые громкие скандалы шоу-бизнеса в 2020 году

Меган Маркл и принц Гарри, Михаил Ефремов, Бритни Спирс, Джоан Роулинг и другие знаменитости оказывались в центре скандалов 2020-го.

В этом году жизнь в мире шоу-бизнеса не была спокойной. Некоторые из мировых знаменитостей попали за решетку, судились, изменяли и ссорились с родственниками. Кто из селебрити попал в позорные скандалы – читайте в материале OBOZREVATEL.

Побег Меган Маркл и принца Гарри из дворца

Самым скандальным событием уходящего года можно считать выход принца Гарри и его супруги Меган из королевской семьи. Еще 8 января супруги официально заявили о своем решении, вызвав этим всеобщее негодование, а также возмущение Елизаветы II и принца Уильяма. С 1 апреля пара лишилась королевских титулов и финансирования. Затем Меган и Гарри с маленьким сыном Арчи переехали в Штаты и занялись карьерой.

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей

Суд Джонни Деппа с изданием The Sun

Издание The Sun в 2018 году опубликовало скандальный материал о том, как Депп систематически избивал и унижал Эмбер Херд в протяжение их брака. Голливудский актер обвинил британский таблоид во взломе его телефона и проиграл. В конце июля состоялись слушания, в которых Херд выступила в качестве свидетеля и подтвердила все случаи насилия со стороны бывшего мужа. Отрицание всех фактов Деппа не спасло – суд отказался удовлетворить его иск. Более того, актера лишили роли в "Фантастических тварях".

Джонни Депп проиграл суд popcornnews.ru

Скандальное ДТП Михаила Ефремова

Самым резонансным событием лета 2020 стало ДТП в центре Москвы с участием известного российского актера Михаила Ефремова. Актер в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль, водитель которого скончался в больнице. Пока шло следствие, Ефремов отрицал свою вину, читал стихи погибшему водителю в зале суда, а также всячески путал следствие. В сентябре Михаила Ефремова приговорили к 8 годам заключения в колонии общего режима, а позже смягчили приговор до 7,5 лет.

Актер Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП

Приговор Харви Вайнштейну

Не только Михаил Ефремов в 2020 году оказался за решеткой. Голливудскому кинопродюсеру вынесли приговор – 23 года заключения за сексуальное насилие. Более 80 женщин, в числе которых известные актрисы, обвинили киномагната в домогательствах, изнасиловании и совращении. Уже после суда еще несколько женщин обвинили Вайнштейна в домогательствах. Если 68-летнего продюсера признают виновным, ему продлят тюремное заключение до 140 лет.

В суде Харви Вайнштейна признали виновным. AP Steven Hirsch

Скандал начался с того, что Королева обратилась в полицию с заявлением, что у нее дома украли драгоценности на сумму в пять миллионов рублей. Под подозрением оказались две женщины, которые были в доме с Тарзаном (Сергей Глушко) в отсутствие его жены. Позднее выяснилось, что одна из подозреваемых, 28-летняя Анастасия Шульженко, является любовницей Глушко. Несмотря на измену мужа, Наташа Королева простила его и обвинила СМИ во вторжении в личную жизнь.

Наташа Королева простила Тарзану измену с Анастасией Шульженко

Скандал вокруг Бритни Спирс и ее отца

Американская певица уже 12 лет находится под опекой собственного отца Джейми Спирса. Без его разрешения звезда не может сделать буквально ни одного важного шага. Ситуация накалилась этим летом, когда Джейми Спирс поднял руку на сына Бритни – 15-летнего Шона. После этого поступка отец мальчика, танцовщик Кевин Федерлайн, подал в суд и добился ограничения общения отца певицы с обоими внуками – Шоном и Джейденом, а самой Бритни теперь разрешено видеться с детьми только 30% времени вместо 50.

Бритни Спирс не может "отделаться" от своего отца

Феминистка Эллен Пейдж стала мужчиной

Голливудская актриса и звезда "Начала" в декабре объявила, что сменила пол. Также она заменила несколько букв в имени и теперь называет себя не Эллен, а Эллиот. Любопытно, что популярность к Пейдж пришла после роли забеременевшей школьницы в кинокартине "Джуно". Также известно, что долгие годы Эллен Пейдж выступала за права женщин, в 2014 году совершила каминг-аут как лесбиянка, а два года назад женилась на Эмме Портнер.

Эллен Пейдж стала Эллиотом

"Похороны" Джоан Роулинг в соцсетях

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг не раз в 2020 году попадала в скандал из-за своих высказываний о трансгендерных людях. В июне писательница иронизировала над "людьми, у которых есть менструация" и выражала беспокойство о том, что у трансгендерных женщин есть доступ в женские туалеты. На Роулинг поднялась волна критики, а пользователи Twitter начали распространять хештег #RIPJKRowling ("Покойся с миром, Д. К. Роулинг").

Джоан Роулинг "похоронили" в соцсети Твиттер. Invision Joel C Ryan

Ранее OBOZREVATEL сообщал, чем закончились скандалы со знаменитостями, которых обвинили в сексуальном насилии.