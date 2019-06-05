"Похититель женский сердец": 16-летний сын экс-"ВИА Гры" вызвал фурор в сети

Украинская певица и телеведущая Надежда Мейхер-Грановская поделилась с поклонниками фото своего возмужавшего сына Игоря.

Так, на личной странице в Instagram звезда выложила детское и "взрослое" изображение парня и поздравила его с выпуском из школы, оставив трогательное послание.

"Любовь моя! Моя гордость! Мой родной! Сегодня ты выпускник. И не смотря на то, что мне крайне сложно поверить в то, что ты уже такой большой, самостоятельный, и сложно тебя отпускать (я работаю над собой), желаю тебе лучшего развития сценария в твоей жизни. Желаю тебе гореть сердцем, не терять интерес к жизни, непременно любить свою жизнь, и не терять ощущения счастья не смотря на преграды на твоем пути. Люблю тебя всем сердцем, всей душой", — написала Мейхер-Грановская.

Надежда Мейхер-Грановская Фото: znaj.ua

Надежда Мейхер-Грановская и ее сын Игорь Фото: instagram/nadyameiher

Сын Мейхер-Грановской Игорь Фото: instagram/nadyameiher

Новости Alyosha впервые показала своего младшего сына

Отметим, что поклонники засыпали Надежду и ее 16-летнего сына комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секс-бомба из "ВИА ГРЫ" Надежда Мейхер-Грановская поделилась с поклонниками снимком без макияжа.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашому Instagram!