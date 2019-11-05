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5 ноября • обновлено в 14:35
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"Погибло больше 40 актеров": росСМИ рассказали о проклятии легендарного сериала

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Легендарный сериал "Бандитский Петербург", премьера которого состоялась в начале нулевых, разрушил судьбы звезд.

К такому выводу пришли росСМИ, которые проанализировали жизнь исполнителей ролей. Как написал "Рамблер", за 18 лет якобы погибли более 40 актеров "Бандитского Петербурга".

Так, Лев Борисов, сыгравший Виктора Говорова по кличке "Антибиотик", в 2011 году умер от инсульта. После "Бандитского Петербурга" актер снялся в 15 картинах.

Лев Борисов

Лев Борисов

Кино-Театр.Ру

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А вот для Владимира Рожина, игравшего подсадного уголовника Федора, съемки в сериале стали последними - в 2001 году он скончался в возрасте 54 лет.

Владимир Рожин

Владимир Рожин

Кино-Театр.Ру

Годом позже умер Николай Рудик, который исполнил правую правую руку криминального авторитета "Антибиотика" — Черепа.

Николай Рудик

Николай Рудик

Кино-Театр.Ру

В 2003 году погибла Антонина Шуранова, сыгравшая в "Бандитском Петербурге" возлюбленную Барона, искусствоведа Ирину. Роль в сериале стала последней для актрисы.

Антонина Шуранова

Антонина Шуранова

Кино-Театр.Ру

В 2007 году из жизнь ушел Кирилл Лавров, известен поклонникам сериала по роли вора в законе "Барона". Актер умер от раковой опухоли.

Кирилл Лавров

Кирилл Лавров

Кино-Театр.Ру

Любимый многими Жора-пианист, которого сыграл Андрей Краско, умер в 2006 году. Несмотря на популярность, актер продолжал выпивать. Пристрастие к алкоголю погубило Краско - на 49-м году жизни он умер от сердечной недостаточности.

Андрей Краско

Андрей Краско

Кино-Театр.Ру

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Россия
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
А ещё лет через 50 вообще ниодного не останется! Какой кошмар!
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