Сын российской актрисы Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве 21 мая в 2 часа ночи. Парню было 15 лет.

Об этом сообщает газета "Московский Комсомолец".

Юлия Дробот starhit.ru

Так, как удалось выяснить, за два дня до произошедшего парень вместе с двоюродным братом приехал погостить к бабушке. По словам брата, сын актрисы находился в нестабильном психическом состоянии: вел себя странно и был нервный.

Перед смертью парень вышел на балкон покурить, однако долго не возвращался. Когда его брат пошел проверить, то увидел внизу тело. Скорая, прибывшая на место, констатировала смерть.

Сын Юлии Дробот Даниил starhit.ru

Известно, что подросток заканчивал 9 класс и увлекался фехтованием. Также он планировал идти по стопам мамы и связать свою жизнь с театральной деятельностью.

Сообщается, что у парня начались проблемы с психикой после травмы головы. В марте Даниил вступился за девушку, которую на улице обижали хулиганы. Его избили: сломали нос и нанесли удары по голове. У парня было сотрясение мозга, он перенес операцию и провел несколько недель в больнице.

Юлия Дробот ren.tv

Мама погибшего подростка, 46-летняя Юлия Дробот, работает в театре, а также снимается в сериалах, среди которых: "Балабол 3", "Чемпионки", "Зверобой 2", "Висяки", "Дольше века". Также она появилась в эпизоде сериала "Счастливы вместе" и "Закрытая школа".

Юлия Дробот topnews

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