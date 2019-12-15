"Она певица мира!" Украинский продюсер вступился за Ротару, которая выступает в России

Украинскую певицу Софию Ротару уже "поздно травить" из-за регулярных концертов в России.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV известный продюсер Владимир Бебешко, комментируя выступление Ротару в Москве на "Песне года".

"Она каждый год ездит в Россию, получает заслуженные награды, она певица мира, народная артистка Молдовы, Украины, России, СССР. Ей 72 года. Мне кажется, уже поздно ее травить, что-то говорить. Это как Алла Пугачева", – заявил Бебешко.

"Поверьте, она любит Украину не меньше, чем те, кто ее травят. А может и больше. Я с ней работал. Она считает, что заслуженно получает свои награды, и она поет для тех украинцев, которые живут в России и приходят ее слушать. Это также украинцы – и заробитчане, и люди, которые выехали", – отметил он.

kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Ротару отказалась от участия в масштабном концерте "Песня года" в России из-за введения в Украине военного положения после обстрела страной-агрессором украинских кораблей и захвата военнопленных.

Недавно стало известно, что артистка примет участие в съемках музыкальной премии "Песня года", а также выступит на фестивале "Легенды ретро FM". В России накинулись на Ротару, упрекнув в желании заработать денег.

Когда Ротару все-таки приехала в Россию для участия в "Песне года", в сети негативно отнеслись к ее выступлению, назвав певицу предательницей.

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