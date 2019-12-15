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15 декабря • обновлено в 09:08
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"Она певица мира!" Украинский продюсер вступился за Ротару, которая выступает в России

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Украинскую певицу Софию Ротару уже "поздно травить" из-за регулярных концертов в России.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV известный продюсер Владимир Бебешко, комментируя выступление Ротару в Москве на "Песне года".

"Она каждый год ездит в Россию, получает заслуженные награды, она певица мира, народная артистка Молдовы, Украины, России, СССР. Ей 72 года. Мне кажется, уже поздно ее травить, что-то говорить. Это как Алла Пугачева", – заявил Бебешко.

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"Поверьте, она любит Украину не меньше, чем те, кто ее травят. А может и больше. Я с ней работал. Она считает, что заслуженно получает свои награды, и она поет для тех украинцев, которые живут в России и приходят ее слушать. Это также украинцы – и заробитчане, и люди, которые выехали", – отметил он.

"Она певица мира!" Украинский продюсер вступился за Ротару, которая выступает в России

kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Ротару отказалась от участия в масштабном концерте "Песня года" в России из-за введения в Украине военного положения после обстрела страной-агрессором украинских кораблей и захвата военнопленных.

Недавно стало известно, что артистка примет участие в съемках музыкальной премии "Песня года", а также выступит на фестивале "Легенды ретро FM". В России накинулись на Ротару, упрекнув в желании заработать денег.

Когда Ротару все-таки приехала в Россию для участия в "Песне года", в сети негативно отнеслись к ее выступлению, назвав певицу предательницей.

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Персоны
София Ротару Владимир Бебешко
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес гастроли
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Мирошниченко Александр
Мирошниченко Александр
А чем хуже Лорак или Повалий?
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Пусть эта старая шлюха воет для скакуасов
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Пети Moщи
Пети Moщи
Запретить вьезд
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