"Подзывает, как собаку": Трамп возмутил соцсети хамским обращением с женой

Пользователей сети возмутило хамское обращение президента США Дональда Трампа с его супругой Меланией.

Так, в Twitter было опубликовано видео, на котором видно, как стоящий возле машины глава Белого дома похлопал себя по ноге, после чего к нему подошла супруга. Отметим, что их засняли во время визита в город Дейтон, где президент и первая леди США навестили в больнице пострадавших в результате стрельбы в Эль-Пасо (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Словно собаку подзывает", "Девочка, почему ты позволяешь ему звать тебя, как пса? Какого черта ты отвечаешь на это?", — возмутились люди.

Trump called over Melania like she is a dog 😳pic.twitter.com/PDjcL4oSLa