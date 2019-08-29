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"Подзывает, как собаку": Трамп возмутил соцсети хамским обращением с женой

3.6т Читать материал на украинском

Пользователей сети возмутило хамское обращение президента США Дональда Трампа с его супругой Меланией.

Так, в Twitter было опубликовано видео, на котором видно, как стоящий возле машины глава Белого дома похлопал себя по ноге, после чего к нему подошла супруга. Отметим, что их засняли во время визита в город Дейтон, где президент и первая леди США навестили в больнице пострадавших в результате стрельбы в Эль-Пасо (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Дональд Трамп и его супруга Мелания

Дональд Трамп и его супруга Мелания

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"Словно собаку подзывает", "Девочка, почему ты позволяешь ему звать тебя, как пса? Какого черта ты отвечаешь на это?", — возмутились люди.

"Подзывает, как собаку": Трамп возмутил соцсети хамским обращением с женой
"Подзывает, как собаку": Трамп возмутил соцсети хамским обращением с женой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский певец и продюсер Фаррелл Уильямс обвинил президента США Дональда Трампа в цинизме.

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Персоны
Мелания Трамп (Melania Trump) Дональд Трамп
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семенов Александр
семенов Александр
Для Украины сегодня это самая главная проблема..)))). если он так с женой общается , то как же он Зеленского подзывать будет ?... Свистом
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