"Подумал, что проститутка": Maruv выдала правду о знакомстве с мужем

Украинская певица Maruv рассказала о знакомстве со своим супругом Александром Корсуном.

Так, в гостях у STARПерцев на "Новом Радио" артистка призналась, что ей сразу понравился ее будущий супруг, и она поняла, что это ее человек.

Maruv с мужем Instagram @maruvofficial

"Я когда своего мужа увидела, он мне понравился и я сразу сказала: "Все, это мой человек". А он подумал, что я проститутка, когда увидел. Во-первых, мы познакомились в стриптиз-клубе. Во-вторых, я достаточно вульгарно выглядела... Но я была молодая, 19 лет, ума нет. Все, что леопардовое и блестит – было на мне", – вспоминает Maruv.

Maruv с мужем Instagram @maruvofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Maruv удивила поклонников странным образом. Она показала снимок, на котором позировала в латексном костюме.

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