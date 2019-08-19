"Подцепила звездную болезнь!" Лобода взбесила сеть пафосным видео

Украинскую певицу Светлану Лободу, которая живет и работает в России, раскритиковали поклонники из-за нового видео.

На нем звезда показала, как распевается перед выступлением в гримерке. Соответствующий ролик Лобода опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Август", — лаконично подписала публикацию звезда.

Светлана Лобода Фото из Instagram

Отметим, что поклонников не впечатлило видео с Лободой. Некоторые написали, что певица "подцепила звездную болезнь".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лободу разгромили в сети за выступления на российских каналах.

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