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"Подцепила звездную болезнь!" Лобода взбесила сеть пафосным видео

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Украинскую певицу Светлану Лободу, которая живет и работает в России, раскритиковали поклонники из-за нового видео.

На нем звезда показала, как распевается перед выступлением в гримерке. Соответствующий ролик Лобода опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Август", — лаконично подписала публикацию звезда.

"Подцепила звездную болезнь!" Лобода взбесила сеть пафосным видео

Светлана Лобода

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонников не впечатлило видео с Лободой. Некоторые написали, что певица "подцепила звездную болезнь".

"Подцепила звездную болезнь!" Лобода взбесила сеть пафосным видео
"Подцепила звездную болезнь!" Лобода взбесила сеть пафосным видео
"Подцепила звездную болезнь!" Лобода взбесила сеть пафосным видео
"Подцепила звездную болезнь!" Лобода взбесила сеть пафосным видео
"Подцепила звездную болезнь!" Лобода взбесила сеть пафосным видео
"Подцепила звездную болезнь!" Лобода взбесила сеть пафосным видео

August 🤷‍♀️🤦‍♀️

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лободу разгромили в сети за выступления на российских каналах.

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Светлана Лобода
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