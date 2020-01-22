"Подсыпают снотворное": звезда Black Star из Украины стал жертвой мошенников в поезде

Артист лейбла Black Star Миша Марвин стал жертвой мошенников в поезде "Москва-Одесса" по пути в Киев.

Об этом рассказал сам певец в своих Instagram-stories.

Миша Марвин Instagram @misha_marvin

Так, по словам Марвина, ему в чай подсыпали снотворное и украли деньги.

"Поехал я домой в Киев. Поезд "Москва-Одесса", шестой вагон. Подсыпают в чай снотворное, вы вырубаетесь и остаетесь без денег! Проверено на собственной шкуре. Кто ездит по этому маршруту, не пейте чай и закрывайте дверь", – предупреждает поклонников артист.

Миша Марвин стал жертвой мошенников Instagram @misha_marvin

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Ани Лорак и артист лейбла Black Star Миша Марвин записали совместную песню под названием "Ухожу". Однако ее сразу же раскритиковали в сети. По мнению пользователей, это "дешевая попса с примитивным текстом".

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