Главная Новости
22 января • обновлено в 11:56
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Подсыпают снотворное": звезда Black Star из Украины стал жертвой мошенников в поезде

963
Читать материал на украинском

Артист лейбла Black Star Миша Марвин стал жертвой мошенников в поезде "Москва-Одесса" по пути в Киев.

Об этом рассказал сам певец в своих Instagram-stories.

Миша Марвин

Миша Марвин

Instagram @misha_marvin

Новости
Звезду Black Star задержали в Женеве: что известно

Так, по словам Марвина, ему в чай подсыпали снотворное и украли деньги.

"Поехал я домой в Киев. Поезд "Москва-Одесса", шестой вагон. Подсыпают в чай снотворное, вы вырубаетесь и остаетесь без денег! Проверено на собственной шкуре. Кто ездит по этому маршруту, не пейте чай и закрывайте дверь", – предупреждает поклонников артист.

Миша Марвин стал жертвой мошенников

Миша Марвин стал жертвой мошенников

Instagram @misha_marvin

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Ани Лорак и артист лейбла Black Star Миша Марвин записали совместную песню под названием "Ухожу". Однако ее сразу же раскритиковали в сети. По мнению пользователей, это "дешевая попса с примитивным текстом".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Анна Михно
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
5
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги