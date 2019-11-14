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14 ноября • обновлено в 14:07
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Подсолнухи на заборе: Королева показала свой "филиал Украины" под Москвой

2.4т
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Российская певица украинского происхождения Наташа Королева показала свою подмосковную дачу.

Так, в интервью в программе "ЖВЛ" артистка призналась, что из-за того, что у нее нет возможности петь в Украине, "приходится Родину делать рядом".

Наташа Королева

Наташа Королева

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Загородный дом Королевой находится в Подмосковье. Однако привлекает внимание даже не сама дача звезды, а яркий высокий забор. На нем нарисовано поле с желтыми подсолнухами и голубое небо.

По словам певицы, она часто устраивает в своем доме вечеринки, на которых поет на украинском языке.

Наташа Королева

Наташа Королева

Кадр из видео

Единственная связь сейчас Королевой с Украиной - ее помощница по дому Валентина, которая является землячкой артистки.

Наташа Королева

Наташа Королева

кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наташа Королева призналась, что несколько лет назад потеряла нерожденного ребенка из-за скандала на фоне ее интимных фото с мужем Сергеем Глушко (Тарзаном).

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Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Персона
Наташа Королева
Место
Россия
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