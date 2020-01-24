Подруга Самбурской и жена Тимати посмеялись над рэперами: видео

Актриса Наталья Рудова оригинально поздравила свою подругу Анастасию Решетову с 24-летием, опубликовав совместное шуточное видео.

В своем Instagram-аккаунте Рудова показала видеозапись, на которой подруги пародируют рэп-исполнителей и смеются над спецификой риторики и движений хип-хоп артистов.

Примечательно, Анастасия Решетова встречается с известным российским рэпером и музыкальным продюсером Тимуром Юнусова Тимати и является его гражданской женой.

Кроме того, известно, что Наталья Рудова - подруга скандальной российской актрисы Настасьи Самбурской.

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