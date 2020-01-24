Подруга Самбурской и жена Тимати посмеялись над рэперами: видео

Актриса Наталья Рудова оригинально поздравила свою подругу Анастасию Решетову с 24-летием, опубликовав совместное шуточное видео.
В своем Instagram-аккаунте Рудова показала видеозапись, на которой подруги пародируют рэп-исполнителей и смеются над спецификой риторики и движений хип-хоп артистов.
Благодарю что этот день на сьемках клипа,от куда и видео, и день твоего рождения в общем, свел нас вместе!🤪 Люблю тебя моя @volkonskaya.reshetova - сумасшедшая ,красивая,чуткая и самая нежная и заботливая девочка ever!!! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!! Пусть вся твоя жизнь будет наполнена светом и любовью!!!!❤️❤️❤️🎉🎉🎉🎉
Примечательно, Анастасия Решетова встречается с известным российским рэпером и музыкальным продюсером Тимуром Юнусова Тимати и является его гражданской женой.
Кроме того, известно, что Наталья Рудова - подруга скандальной российской актрисы Настасьи Самбурской.
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