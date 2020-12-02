Подруга российского блогера Reeflay умерла в прямом эфире: стример якобы закрыл ее на балконе

На стриме популярного российского блогера Стаса Решетникова (Reeflay) в прямом эфире умерла его подруга по имени Валентина. Прибывшие на место инцидента медики зафиксировали ее смерть – все это происходило на глазах у зрителей.

Об этом сообщает издание "КП". По словам инсайдеров, сначала парень думал, что его подруга просто замерзла. До этого он якобы выгнал девушку на балкон, где она просидела несколько часов практически без одежды. Затем в ходе стрима он перетащил тело Валентины на диван, считая, что она находится без сознания. Однако заподозрив неладное, позвонил своему другу и попросил его вызвать скорую (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Подруга блогера Reeflay умерла в прямом эфире скриншот со стрима

Отмечается, что до приезда медиков блогер негодовал от происходящего, плакал и винил себя в случившемся.

"Заяц мой, ты жива или нет? Валь, ты что? Я вам говорю, она как будто мертвая. Неважно, под чем она была. Она была моей самой лучшей подругой. Правда или хайп? Да, правда", – сообщил он в слезах в прямом эфире.

Через время в кадре появились медики, которые констатировали смерть девушки. Тем не менее Стас еще несколько раз спросил врачей, точно ли она скончалась. На это ему ответили утвердительно.

Подруга блогера Reeflay умерла в прямом эфире скриншот со стрима

Эфир не прерывался даже в момент прибытия в квартиру сотрудников полиции.

"Достримился?.. Будем разбираться", – заявил один из оперативников. Также блогера попросили предъявить паспорт.

Блогер Reeflay скриншот со стрима

Известно, что девушка ранее часто участвовала в стримах блогера. Мужчина периодически издевался над ней: в частности, заливал лицо перцем. Во время одной из трансляций Валентина ссорилась с главным героем трансляции и угрожала ему ножом.

Более того, умершая на стриме девушка Валентина около месяца назад показывала, что беременна, и говорила, что рожать не собирается.

Подруга блогера Reeflay умерла в прямом эфире с ним Lifeshot

Позже блогера Reeflay доставили на допрос к следователям. Мужчина подробно рассказал, что произошло в его квартире накануне смерти девушки и почему он ее выгонял на балкон. Как оказалось, Валентина страдала заболеванием кишечника, из-за чего, по словам блогера, от нее плохо пахло. Именно поэтому он решил "наказать" ее таким образом, сообщает издание Starhit.

"Я выгнал ее, чтобы не воняла", – заявил Стас на допросе.

Блогер Reeflay с подругой Валентиной скриншот со стрима

Вскоре стало известно, что Решетникова отпустили после опроса следователей. Дальше все решит экспертиза, которая покажет точную причину смерти девушки. Сейчас оснований для возбуждения дела нет, поскольку нет точной причины. По внешним признакам смерть девушки не носила криминального характера.

Сам блогер на допросе раскаялся в своем поступке. Reeflay уверяет, что искренне дружил с Валентиной и не желал ей такой страшной смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский блогер Андрей Бурим, более известный как Mellstroy, избил модель Алену Ефремову в прямом эфире. Мужчина несколько раз ударил ее головой о стол.