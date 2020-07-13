Подруга Началовой устроила фотосессию на могиле певицы и разозлила сеть
Подруга Юлии Началовой Елена Метлюк разозлила пользователей сети фото на кладбище, где похоронена певица.
Соответствующими снимками женщина поделилась на личной странице в Instagram. На них она позировала с цветами около могилы Началовой.
"Моя жизнь разделилась на до и после", – прокомментировала публикацию Елена.
Пользователи сети раскритиковали Метлюк за снимки, заявив, что так нельзя позировать на кладбище у могилы.
"Что за показуха, да еще и на кладбище? Бог вам судья", "До чего дожили, фотосессию на кладбище устраивают. Типа люблю, помню, сфоткала?", "Зачем выкладывать такие фото в сеть? Не понимаю", – написали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Юлия Началова была экстренно госпитализирована 11 марта 2019 года, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болела в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностями в социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.