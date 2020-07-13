Подруга Началовой устроила фотосессию на могиле певицы и разозлила сеть

Подруга Юлии Началовой Елена Метлюк разозлила пользователей сети фото на кладбище, где похоронена певица.

Соответствующими снимками женщина поделилась на личной странице в Instagram. На них она позировала с цветами около могилы Началовой.

"Моя жизнь разделилась на до и после", – прокомментировала публикацию Елена.

Елена Метлюк на могиле Юлии Началовой (Instagram Елены Метлюк)

Елена Метлюк на могиле Юлии Началовой (Instagram Елены Метлюк)

Пользователи сети раскритиковали Метлюк за снимки, заявив, что так нельзя позировать на кладбище у могилы.

"Что за показуха, да еще и на кладбище? Бог вам судья", "До чего дожили, фотосессию на кладбище устраивают. Типа люблю, помню, сфоткала?", "Зачем выкладывать такие фото в сеть? Не понимаю", – написали люди.

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