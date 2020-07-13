Подруга Началовой устроила фотосессию на могиле певицы и разозлила сеть
Подруга Юлии Началовой Елена Метлюк разозлила пользователей сети фото на кладбище, где похоронена певица.
Соответствующими снимками женщина поделилась на личной странице в Instagram. На них она позировала с цветами около могилы Началовой.
"Моя жизнь разделилась на до и после", – прокомментировала публикацию Елена.
Елена Метлюк на могиле Юлии Началовой (Instagram Елены Метлюк)
Елена Метлюк на могиле Юлии Началовой (Instagram Елены Метлюк)
Пользователи сети раскритиковали Метлюк за снимки, заявив, что так нельзя позировать на кладбище у могилы.
"Что за показуха, да еще и на кладбище? Бог вам судья", "До чего дожили, фотосессию на кладбище устраивают. Типа люблю, помню, сфоткала?", "Зачем выкладывать такие фото в сеть? Не понимаю", – написали люди.
Подруга Началовой устроила фотосессию на могиле певицы и разозлила сеть
Подруга Началовой устроила фотосессию на могиле певицы и разозлила сеть
Подруга Началовой устроила фотосессию на могиле певицы и разозлила сеть
Как сообщал OBOZREVATEL:
Юлия Началова была экстренно госпитализирована 11 марта 2019 года, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болела в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностями в социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.