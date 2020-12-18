Подруга Кейт Миддлтон рассказала о ее непубличной жизни

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон часто появляется на публике в стильных образах и демонстрирует безупречные манеры. Однако мало кто знает, что вне публичной жизни, представительница королевской семьи почти ничем не отличается от большинства многодетных мам.

Такими подробностями с изданием People поделилась подруга Миддлтон. Она также добавила, что герцогиня в меру строгая со своими детьми: семилетним принцем Джорджем, пятилетней принцессой Шарлоттой и двухлетним принцем Луи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что дома герцогиня чувствует себя расслабленной. Ее резиденция – это настоящее семейное гнездышко, где бегают и веселятся дети. Она также добавила, что вне камер, герцогиня кажется достаточно строгой мамой.

"Резиденция Кейт и Уильяма – это семейное гнездышко, где бегают дети, опрокидывая все на своем пути... Здесь нет места тщеславию. Когда вы видите Кейт там, где нет камер, она кажется очень уверенной в себе и достаточно строгой мамой. Если дети вдруг начинают капризничать, она делает им замечания", – говорит подруга.

Приятельница отметила, что в повседневной жизни Кейт Миддлтон редко красится и делает прическу. А изысканную дизайнерскую одежду супруга принца Уильяма заменяет на спортивный костюм, или же привычное и комфортное платье с кроссовками.

Также герцогиня Кембриджская часто забирает своих детей со школы. В случае опоздания Кейт всегда извиняется перед учителями, прежде чем отправиться по своим делам.

"Это обычная жизнь мамы, которая работает с тремя детьми", – добавила подруга Миддлтон.

Издание также сообщило, что Кейт Миддлтон и принц Уильям по вечерам часто отправляются в рестораны или пабы. Там они обсуждают семейную жизнь и детей, проявляя любовь и заботу друг к другу.

Как сообщал OBOZREVATEL, звездная визажистка Оливия Тодд раскрыла секрет молодости лица Кейт Миддлтон. Так, по словам эксперта, герцогиня Кембриджская изменила подход к макияжу, отдавая предпочтение более современным и "освежающим" средствам.