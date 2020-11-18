Подруга Иванки Трамп о ее "темной стороне": презирала бедных и могла подставить любого

Школьная подруга дочери Дональда Трампа Иванки рассказала, что в юности девушка была очень заносчивой и зачастую вела себя по-хамски, а также не уважала тех, чей социальный статус был ниже, чем у ее семьи.

Так, Лисандра Остром, с которой Иванка вместе училась в престижной манхэттенской школе, заявила, что дочка Трампа всегда была одержима деньгами и даже не всегда пыталась скрывать это. Откровения Остром напечатало издания Vanity Fair.

"Это на публике Иванка кажется очаровательной, но на самом деле она избалованна и склонна к снобизму. В школе она всегда старалась переложить вину на других, чтобы избавить себя от неприятностей. Однажды Иванка подговорила девочек задрать свитера и показать грудь стоявшему на улице продавцу хот-догов из окна школы. А, когда их застала за этим директриса, "отвертелась", хотя и была зачинщицей, а всех остальных наказали", – поделилась Лисандра.

Также, по ее словам, когда-то в школе с Иванкой произошел курьезный случай: девочка громко пустила газы. Когда это услышали одноклассники, она обвинила в этом соученицу. По мнению Лисандры, Иванка, как и ее отец, готова "толкнуть под автобус" кого угодно, чтобы выгородить себя.

"Однажды Иванка попросила порекомендовать ей какую-то книгу. Я предложила ей "Падение Империи", где рассказывается о людях рабочего класса в штате Мэн. Иванка возмутилась и заявила: "и зачем ты советуешь мне читать книгу о чертовых бедняках?" – добавила Остром.

"Наверное, я должна была рассказать обо всем этом раньше, а не сейчас. Признаюсь: боялась, что меня вышвырнут из всех этих привилегированных кругов манхэттенской молодежи, сами понимаете. Но нет сил наблюдать за тем, как девчонка, которая выщипывала вросший волос на твоем лобке, превращается в светоч демократии", – подытожила Лисандра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иванка Трамп оконфузилась, появившись на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке без белья. Она выбрала для мероприятия голубую блузку из легкой ткани, сквозь которую отчетливо просвечивались соски.