Подруга Ефремова высказалась о ДТП: он для всех – пьяное мурло
Близкая подруга российского актера Михаила Ефремова, ресторатор Татьяна Беркович откровенно высказалась о смертельном ДТП, которое устроил артист в июне 2020 в Москве.
Так, по словам женщины, Ефремов любил выпить и часто употреблял алкоголь, но прежде никогда не садился пьяным за руль. Она уточнила, что в настоящее время для большинства поклонников он стал "пьяным мурлом", однако на самом деле артист тяжело переживает трагедию. Об этом она рассказала в интервью изданию "СтарХит".
"То, что сейчас с ним происходит, ужасно. Он человек творческой профессии, у него совершенно другая душевная организация. Для него эта внутренняя трагедия настолько сильна.... Плюс он растерян. Миша двое суток не мог даже толком говорить. А все тут же набросились, мол, не извиняется. Он корит себя и будет корить до конца своих дней, он в очень тяжелом моральном состоянии. Но Миша — не запойный алкоголик", – отметила Татьяна Беркович.
Также, по ее словам, артист тяжело пережил карантин из-за пандемии коронавируса, и, вероятно, из-за стресса начал выпивать больше, чем обычно.
"Да, мы можем "врезать" – селедочка, картошечка, водочка. Но, поверьте, бутылки никто не носит и не сдает. Люди имеют ошибочное представление о нем, как о пьянице. Да, Михаил любит выпить. Мы все любим выпить. Для Ефремова случилась катастрофа – ты сидишь два месяца в квартире и ничего не можешь сделать, нет работы..." – пояснила подруга Ефремова и добавила:
"Вот, представьте, хотя нельзя так делать, что в аварии погиб бы не Захаров, а Михаил. Во-первых, не было бы такого шума и грязи, во-вторых, люди бы его канонизировали, осознали бы сразу весь масштаб личности. А сегодня — он для всех пьяное мурло..."
Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
Выяснилось, что актер сел пьяным за руль, помогая другу с Украины – его мать и жена попали в больницу в тяжелом состоянии.