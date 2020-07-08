Подруга Ефремова высказалась о ДТП: он для всех – пьяное мурло

Близкая подруга российского актера Михаила Ефремова, ресторатор Татьяна Беркович откровенно высказалась о смертельном ДТП, которое устроил артист в июне 2020 в Москве.

Так, по словам женщины, Ефремов любил выпить и часто употреблял алкоголь, но прежде никогда не садился пьяным за руль. Она уточнила, что в настоящее время для большинства поклонников он стал "пьяным мурлом", однако на самом деле артист тяжело переживает трагедию. Об этом она рассказала в интервью изданию "СтарХит".

"То, что сейчас с ним происходит, ужасно. Он человек творческой профессии, у него совершенно другая душевная организация. Для него эта внутренняя трагедия настолько сильна.... Плюс он растерян. Миша двое суток не мог даже толком говорить. А все тут же набросились, мол, не извиняется. Он корит себя и будет корить до конца своих дней, он в очень тяжелом моральном состоянии. Но Миша — не запойный алкоголик", – отметила Татьяна Беркович.

Михаил Ефремов с Татьяной Беркович и Гошей Куценко gubdaily.ru

Также, по ее словам, артист тяжело пережил карантин из-за пандемии коронавируса, и, вероятно, из-за стресса начал выпивать больше, чем обычно.

"Да, мы можем "врезать" – селедочка, картошечка, водочка. Но, поверьте, бутылки никто не носит и не сдает. Люди имеют ошибочное представление о нем, как о пьянице. Да, Михаил любит выпить. Мы все любим выпить. Для Ефремова случилась катастрофа – ты сидишь два месяца в квартире и ничего не можешь сделать, нет работы..." – пояснила подруга Ефремова и добавила:

"Вот, представьте, хотя нельзя так делать, что в аварии погиб бы не Захаров, а Михаил. Во-первых, не было бы такого шума и грязи, во-вторых, люди бы его канонизировали, осознали бы сразу весь масштаб личности. А сегодня — он для всех пьяное мурло..."

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

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