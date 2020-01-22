Главная Новости
22 января • обновлено в 12:17
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Подопечная Дана Балана на "Голос країни" загремела в "Миротворец"

841
Читать материал на украинском

Экс-вокалистка российской группы "Ленинград" Василиса Старшова, которая выступила на шоу "Голос країни-10" и стала участницей команды Дана Балана, попала в базу организации "Миротворец".

Согласно данным на сайте, артистку внесли в базу за то, что она в августе 2016 года незаконно проникла в аннексированный Крым с целью участия в фестивале "Золотая балка" в городе Балаклава.

Василиса Старшова

Василиса Старшова

Скриншот с видео

Новости
Бардаш попал в "Миротворец" за cлова Дудю об "Л/ДНР"

"Сообщаем, что в настоящее время в Украине находится нарушительница государственной границы Украины гражданка страны-агрессора Старшова Василиса Алексеевн. Она в августе 2016 года для участия в фестивале "Золотая балка" в городе Балаклава незаконно проникла в захвачен российскими оккупантами украинский Крым. На данный момент нарушитель государственной границы Украины находится в Киеве. Информацией о ее точном местонахождении обладают организаторы шоу "Голос країни", – говориться в сообщении на сайте.

Подопечная Дана Балана на "Голос країни" загремела в "Миротворец"

Фото: myrotvorets.center

Подопечная Дана Балана на "Голос країни" загремела в "Миротворец"

Фото: myrotvorets.center

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица и судья "Голоса країни-10" Тина Кароль высмеяла на шоу участницу из России Василису Старшову.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Кристина Долматова
Персона
Дан Балан
Место
Украина
Теги
сайт Миротворец Голос країни-10
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
10
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги