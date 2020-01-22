Подопечная Дана Балана на "Голос країни" загремела в "Миротворец"

Экс-вокалистка российской группы "Ленинград" Василиса Старшова, которая выступила на шоу "Голос країни-10" и стала участницей команды Дана Балана, попала в базу организации "Миротворец".

Согласно данным на сайте, артистку внесли в базу за то, что она в августе 2016 года незаконно проникла в аннексированный Крым с целью участия в фестивале "Золотая балка" в городе Балаклава.

Василиса Старшова Скриншот с видео

"Сообщаем, что в настоящее время в Украине находится нарушительница государственной границы Украины гражданка страны-агрессора Старшова Василиса Алексеевн. Она в августе 2016 года для участия в фестивале "Золотая балка" в городе Балаклава незаконно проникла в захвачен российскими оккупантами украинский Крым. На данный момент нарушитель государственной границы Украины находится в Киеве. Информацией о ее точном местонахождении обладают организаторы шоу "Голос країни", – говориться в сообщении на сайте.

Фото: myrotvorets.center

Фото: myrotvorets.center

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица и судья "Голоса країни-10" Тина Кароль высмеяла на шоу участницу из России Василису Старшову.

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