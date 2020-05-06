Подольская взбудоражила пикантным фото в халате без белья

Российская певица Наталья Подольская порадовала поклонников пикантной фотографией, на которой позировала в белом халате.

Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Наталья Подольская Instagram @nataliapodolskaya

Так, на фотографии Наталья позирует лишь в одном белом халате на кровати. При этом, на снимке Подольская соблазнительно приспустила халат, оголив плечи.

Кроме того, в кадре певица сфотографирована с объемными украшениями на шее, а также с эффектной укладкой.

"Задача номер один: улыбаться во всех жизненных ситуациях", – написала под фото звезда.

Поклонники пришли в восторг от пикантного образа Подольской, и засыпали ее комплиментами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Наталья Подольская возмутила поклонников в сети вульгарным снимком в откровенном бикини.

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