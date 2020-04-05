Жена российского певца Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская рассказала, как едва не рассталась с артистом.

Так, по словам певицы, когда они начали встречаться, она случайно узнала о том, что Пресняков все еще был женат на модельерше Лене Ленской. Подольская отметила, что на это ей намекнул композитор Игорь Николаев. Тогда ей было очень обидно и больно. В этом артистка призналась в эфире программы "Секрет на миллион" с телеведущей Лерой Кудрявцевой (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Наталья Подольская Скриншот с видео

"Наш роман завязался во Франции на съемках экстремального шоу "Большие гонки". Мы сразу друг другу понравились, промелькнула искра. А когда мы вернулись в Москву, я вдруг узнала, что Володя женат. Спасибо доброму Игорьку Николаеву, доложил... Я испытала шок, просто сердце оборвалось. Мне было очень больно и обидно. В какой-то момент я его просто бросила. Перестала брать трубку. Я написала смс: "Прости, но мы больше не можем встречаться". Он звонил, я не брала телефон", – сказала Подольская.

Наталья Подольская и Владимир Пресянков-младший Фото: instagram/nataliapodolskaya

Наталья также добавила, что после этого она избегала Преснякова пять месяцев, но в какой-то момент чувства взяли верх.

"Мы пересеклись на каком-то сборном концерте, и я к тому моменту так настрадалась, что уже не стояла на ногах от любви и боли, просто не было сил. В итоге я вошла в гримерку, где он сидел, и просто опустилась перед ним на пол, положив голову на его колени. Он обомлел. Но мне было так плохо от этой разлуки, хотелось просто до него дотронуться. Зато все это было не зря: когда мы вновь начали встречаться, Володя был уже разведен", – подытожила Подольская.

Владимир Пресянков-младший и Наталья Подольская с сыном Фото: instagram/nataliapodolskaya

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Подольская призналась, что Владимир Пресянков-младший время от времени злоупотребляет алкоголем, а также назвала его "бабником".

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