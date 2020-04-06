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6 апреля • обновлено в 08:24
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Подольская рассказала, за что ее невзлюбила Пугачева

2.9т
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Российская певица Наталья Подольская призналась, почему во время знакомства с Аллой Пугачевой в 2004 году, примадонна ее невзлюбила.

Так, в программе "Секрет на миллион" на НТВ Подольская рассказала, что познакомилась с Пугачевой на "Фабрике звезд".

Наталья Подольская

Наталья Подольская

Starhit

По словам Натальи, тогда примадона сразу ее невзлюбила. А сейчас Подольская понимает, в чем была причина.

"Я очень много уделяла внимания технике, мне было важно петь круто и профессионально. Алле Борисовне от меня не хватало душевного выражения. Я была юная и неопытная, и эту сторону не могла показать. И вообще это субъективно кто-то видит блеск в моих глазах, а кто-то нет".

Алла Пугачева

Алла Пугачева

teleprogramma.pro

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Наталья Подольская рассказала, как едва не рассталась с Владимиром Пресняковым.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Алла Пугачева Наталья Подольская
Место
Россия
Тег
Новости России
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