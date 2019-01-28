''Подлый симулянт'': избитого любовника Собчак обвинили в обмане

Режисера Константина Богомолова, которого избил муж Ксении Собчак Максим Виторган, обвинили в обмане. Так, в сети появилась информация о том, что никакой драки и не было, а весь шум подняли для того, чтобы пропиарить новое YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!".

На личной странице в социальной сети Instagram Богомолов опубликовал видео со своего спектакля, на котором нос, который ему сломал муж Собчак, выглядит абсолютно здоровым. Отметим, что драка произошла 22 января.

Утро

"Извините, что не в тему, а где сломанный нос?", "Подлый симулянт! Только и хотел, что развалить семью с ребенком, как не стыдно. Где же сломанный нос? А?", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 января супруг Собчак Максим Виторган избил режиссера Богомолова из-за подозрений в романе с его женой.

Позже появились подробности драки. В частности сообщалось, что муж журналистки был пьяным.

Богомолов после инцидента рассказывал, что ему сломали нос в двух местах.

В сети показали видео драки, где нападающий ударил своего противника так, что тот повалился на землю.

Позже в ролике нашли массу нестыковок. В частности, одежда нападающего кардинально отличалась от той, в которой Виторган ранее был в ресторане.

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