''Подложил свинью'': известный блогер ''вступилась'' за изменщика Цекало

Известная российская писательница и блогер Лена Миро едко высказалась о нашумевшей измене артиста и продюсера Александра Цекало, который встретил Новый год в Риме вместе со своей любовницей.

Так, по мнению Миро, в том, что артист изменяет своей законной супруге, сестре Веры Брежневой Виктории — нет ничего резонансного. Ведь пока у Цекало есть деньги и возможности, то он не обязан хранить ей верность. Об этом писательница написала в своем блоге на Livejournal.

"Если есть деньги, возможности, то неужели Алесандро (в душе итальянец) должен хранить верность мадам Хрюшке? Ну, уехал на каникулы в Рим. Вон, как счастливо вышагивает на коротеньких жирных ножках. Жопа светится аж от счастья — повезло старичку, разве не прелесть?", — прокомментировала Лена.

Также писательница иронично отметила, что Цекало сделал своей жене "отличный" подарок в Новый год Свиньи — подложил "свинью" прямо в семейное ложе.

Как сообщал OBOZREVATEL, с молодой брюнеткой Цекало застукали не впервые. В ноябре шоумен уже засветился с ней в одном из ресторанов.