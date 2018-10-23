Подервянский прокомментировал решение Зеленского пойти в политику

Украинский писатель и художник Лесь Подервянский прокомментировал слухи о том, что комик Владимир Зеленский собирается стать президентом.

Он отметил, что политика в Украине - это "унылое г**но". Об этом Подервянский сообщил в интервью изданию "Информатор".

На вопрос журналиста не было ли у него самого желания пойти в политику, как Владимир Зеленский, он ответил, что сделал бы это.

"Я бы пошел, если не одно "но". Просто политика, даже в веселой стране Украине - это "унылое г**но". Я заметил одну вещь. В политику в Украине обычно идут люди, которые не состоялись в своей основной профессии. Может быть, это не касается бизнеса. Бизнес - это не профессия, а состояние души, хотя я могу ошибаться. А профессионал, который чувствует кайф от своей профессии, ее ни на что не променяет. Я не могу себе представить великих политиков, которые поменяли свою специальность. Например, Цезаря, Наполеона. Они были военными и они кайфовали от войны. А так, чтобы работал все время хорошим слесарем-сантехником, кайфовал от своей работы, а тут вдруг - пошел в политику. Что-то не складывается", - говорит художник.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Лесь Подервянский рассказал о будущем Украины.