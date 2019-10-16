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16 октября • обновлено в 04:08
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Горячо и сексуально: подборка откровенных фото солистки группы KAZKA

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Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая часто показывает поклонникам, что абсолютно довольна своим телом, позируя в пикантных фотосессиях.

Так, недавно звезда опубликовала снимок в откровенном купальнике и рассказала, что раньше у нее были комплексы из-за нестандартных параметров. Однако она их поборола. Зарицкая также предложила поклонникам полюбить себя такими, какие они есть, и не тратить время на бесполезные диеты и попытки стать идеальными.

В связи с этим OBOZREVATEL решил продемонстрировать подборку из самых откровенных и сексуальных фото солистки группы KAZKA.

Александра Зарицкая

Александра Зарицкая

Фото из Instagram

Александра Зарицкая в откровенном купальнике

Александра Зарицкая в откровенном купальнике

Фото из Instagram

Александра Зарицкая засветила голую грудь

Александра Зарицкая засветила голую грудь

Фото из Instagram

Александра Зарицкая продемонстрировала "пятую точку"

Александра Зарицкая продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Александра Зарицкая сексуально позирует на камеру

Александра Зарицкая сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Соблазнительная Александра Зарицкая

Соблазнительная Александра Зарицкая

Фото из Instagram

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Александра Зарицкая засветила пышную грудь

Александра Зарицкая засветила пышную грудь

Фото из Instagram

Александра Зарицкая сексуально позирует на камеру

Александра Зарицкая сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Александра Зарицкая продемонстрировала "пятую точку"

Александра Зарицкая продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Александра Зарицкая в откровенном купальнике

Александра Зарицкая в откровенном купальнике

Фото из Instagram

Александра Зарицкая засветила грудь

Александра Зарицкая засветила грудь

Фото из Instagram

Александра Зарицкая сексуально позирует на камеру

Александра Зарицкая сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Соблазнительная Александра Зарицкая

Соблазнительная Александра Зарицкая

Фото из Instagram

Александра Зарицкая сексуально позирует на камеру

Александра Зарицкая сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Александра Зарицкая в откровенном купальнике

Александра Зарицкая в откровенном купальнике

Фото из Instagram

Александра Зарицкая продемонстрировала

Александра Зарицкая продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александра Зарицкая озадачила пользователей сети неоднозначным личным признанием. Звезда рассказала, что влюбилась и теперь "не знает, как с этим жить".

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Персоны
KAZKA Саша Зарицкая
Место
Украина
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