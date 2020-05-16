Подавшую на развод Муцениеце забрали в полицию: что произошло

Российскую актрису Агату Муцениеце, которая известна своими скандалами с супругом, актером Павлом Прилучным, задержала полиция. За день до этого Муцениеце официально подала на развод.

Так, девушка приняла участие в акции протеста против стихийной застройки в Москве, в результате чего ее забрали в полицейский участок, сообщил Telegram-канал 112.

Звезда фильма "Тобол" и сериала "Закрытая школа" вместе с единомышленниками вышла протестовать против возобновления строительства на Березовой аллее. Стройка ведется возле дома, где живет Муцениеце.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный HELLO! Russia

Когда на место прибыла полиция, активисты, во главе с Агатой, начали спорить с полицейскими, возмущаться и снимать конфликт на смартфоны.

Разъяснить протестующим, что претензии полицейских связаны не с акцией, а с нарушением режима изоляции, удалось только в отделе. На задержанных, включая Агату Муцениеце, составлены административные протоколы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российские артисты Агата Муцениеце и Павел Прилучный со скандалом разводятся после 9 лет брака. Причиной якобы стали постоянные избиения актрисы мужем. Официально Агата подала на развод в мае 2020 года, однако о разрыве стало известно намного раньше.

Также выяснилось, сколько Муцениеце может заработать на скандале с Прилучным.