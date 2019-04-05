"Подарил себе 10 лет": раскрыт секрет о здоровье умершего Данелии

Вчера, 4 февраля умер советский режисер Георгий Данелия. По словам известного российского пульмонолога, академика РАН, директора НИИ пульмонологии Александра Чучалина, который много лет наблюдал Данелию, он был тяжелобольным человеком.

Кроме того, режиссер курил более 50 лет, что негативно сказывалось на его состоянии. Об этом сообщает "МК".

"Данелия перенес инфаркт миокарда. И еще он более 50 лет курил. Но, должен сказать, он продемонстрировал высочайший уровень самообладания около 10 лет назад, когда я ему объяснил, почему надо бросить курить. И он принял решение бросить, что благоприятным образом сказалось на его легочном здоровье и сердечно-сосудистых заболеваниях. Это очень сильная личность. Скажем так, это решение и подарило ему дополнительные годы жизни", - говорит врач.

В феврале 2019 года Георгий Данелия попал в реанимацию из-за тяжелой одышки. 88-летнего Данелию госпитализировали с воспалением легких в тяжелом состоянии. В реанимации врачи ввели его в искусственную кому.

"Пневмония в преклонном возрасте всегда протекает предельно тяжело, тем более на фоне очень тяжелых сердечно-сосудистых диагнозов. К сожалению, я не знаю всех обстоятельств смерти Георгия Данелии. Однако если говорить вообще, то пневмония часто бывает губительной. В пожилом возрасте она даже более опасна, чем инфаркт миокарда", - заявил Чучалин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В январе 2019 года Госагентство Украины по вопросам кино опубликовало обновленный список запрещенных для показа фильмов, куда вошли "Настя" и "Орел и решка" Георгия Данелии.

Ранее Данелия пожелал Украине мира, отметив, что у него "нет позиции в сегодняшнем конфликте".

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