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1 ноября • обновлено в 17:36
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"Под руки держат пенсионерку": Пугачева удивила фанатов внешним видом

5.2т Читать материал на украинском

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева удивила поклонников своим внешним видом. Так, журналисты сняли певицу на вокзале перед ее отправлением в Минск.

Видео на своей странице в социальной сети Instagram разметил муж Пугачевой комик Максим Галкин.

"Под руки держат пенсионерку": Пугачева удивила фанатов внешним видом
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"Как удобно, когда есть журналисты, поклонники и соцсети. Всегда знаешь, даже на расстоянии, куда поехала жена, во сколько и как добралась", - подписал ролик Галкин.
"Под руки держат пенсионерку": Пугачева удивила фанатов внешним видом

"Надутая, как индюшка. Королева Елизавета попроще себя ведет", "Как же она поет таким хриплым голосом? Под фонограмму?", "Опять бухала в поезде", "А что под руки держат пенсионерку?", - пишут в сети.

"Под руки держат пенсионерку": Пугачева удивила фанатов внешним видом
"Под руки держат пенсионерку": Пугачева удивила фанатов внешним видом
"Под руки держат пенсионерку": Пугачева удивила фанатов внешним видом
"Под руки держат пенсионерку": Пугачева удивила фанатов внешним видом
"Под руки держат пенсионерку": Пугачева удивила фанатов внешним видом

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно сеть взбудоражила фотография Пугачевой с супругом Максимом Галкиным на вечеринке. Фанаты заметили, что она выглядела очень стильно.

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Персона
Алла Пугачева
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