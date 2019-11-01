"Под руки держат пенсионерку": Пугачева удивила фанатов внешним видом

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева удивила поклонников своим внешним видом. Так, журналисты сняли певицу на вокзале перед ее отправлением в Минск.

Видео на своей странице в социальной сети Instagram разметил муж Пугачевой комик Максим Галкин.

"Как удобно, когда есть журналисты, поклонники и соцсети. Всегда знаешь, даже на расстоянии, куда поехала жена, во сколько и как добралась", - подписал ролик Галкин.

"Надутая, как индюшка. Королева Елизавета попроще себя ведет", "Как же она поет таким хриплым голосом? Под фонограмму?", "Опять бухала в поезде", "А что под руки держат пенсионерку?", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно сеть взбудоражила фотография Пугачевой с супругом Максимом Галкиным на вечеринке. Фанаты заметили, что она выглядела очень стильно.

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