Под Харьковом упал самолет с курсантами: украинские звезды отреагировали на трагедию

В Чугуеве Харьковской области произошла авиакатастрофа – 25 сентября разбился самолет АН-26 ВСУ с курсантами 2-го и 4-го курса.

Страшная трагедия унесла жизни 23 курсантов, и двое тяжело раненых, а еще двоих человек разыскивают.

От этой трагедии стороне не остались украинские звезды, которые начали активно выражать соболезнования семьям пострадавших на своих страницах в Instagram и Facebook.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как украинские знаменитости скорбят из-за авиакатастрофы.

"Беда ... авиакатастрофа военного Ан-26 на Харьковщине", – опубликовала пост в Instagram официальная страница музыкальной группы "Океан Ельзи".

"Ужасная трагедия на Харьковщине. При посадке разбился военный самолет ... Искренние соболезнования семьям, близким погибших. Сейчас необходимо полное, всестороннее и своевременное расследование обстоятельств трагедии. Важно знать правду о том, что произошло", – написал в Facebook Святослав Вакарчук.

"Очень жаль, что нам необходима трагедия для того, чтобы понимать, что погибли свои, не интересуясь их политическими взглядами, тем, на каком языке они говорили и как видели будущее страны. Бесконечные соболезнования семьям погибших...", – выразил соболезнование ведущий Александр Скичко.

"Искренние соболезнования семьям погибших", – написал в Facebook Сергей Притула.

"Ужасная трагедия ... Вечная память погибшим и соболезнования родным ...", – сообщил в Facebook Игорь Кондратюк.

"Вечная память погибшим ... Ужасная авария на Харьковщине. Большинство тех, кто был на борту - погибли. Страшное беда ... Надеюсь и верю, что есть те, кто выжил", – опубликовала пост в Instagram певица Ирина Федишин.

"Соболезнования", – написал в Instagram Потап.

"Царство Небесное всем погибшим в авиакатастрофе под Харьковом!" – выразил соболезнование Александр Пономарев.

"Ужасная трагедия. Мои дорогие..Харьков. Царствие Небесное...", – отреагировал на страшную трагедию певец Сергей Бабкин.

"Ужасные новости...соболезнуем #чугуїв. Силы всем родным и близким погибших...", – сообщила в Instagram продюсер Ирина Горовая.

"Ужасная трагедия под Харьковом...", – подписал фото с соболезнованием артист Владимир Дантес.

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