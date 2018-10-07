"Почувствовал пустоту": муж Пугачевой откровенно высказался о смерти Карцева

Российский комик и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин заявил, что чувствует пустоту в сердце после смерти известного актера и сатирика, народного артиста РФ Романа Карцева.

Такое признание он сделал в эфире программы "Вечерний Ургант" от 5 октября. Запись полного выпуска уже опубликована на YouTube.

"Вот он ушел и я почувствовал какую-то такую зияющую пустоту, там где он был. Он был конечно же еще и артист. Он был таким мостиком, поскольку такие роли мог сыграть…. Мало кто из нашего цеха мог быть еще и артистом. Эта интонация, вот это вот все… Мы потеряли человека - это очень грустно", - заявил Галкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Карцев скончался на 80-м году жизни во вторник, 2 октября, после продолжительной борьбы с серьезной болезнью.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, каким запомнился Роман Карцев.